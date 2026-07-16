O nouă specie de maimuță cu buze portocalii a fost descoperită „ascunsă” în pădurile din Congo

O maimuță cu buze roz-portocalii și fața neagră a fost confirmată drept o specie nouă de către cercetători, potrivit BBC.

Animalul a fost găsit în pădurile Republicii Democrate Congo. Noua specie a fost observată și fotografiată ascunsă în coronamentul înalt al copacilor.

Maimuța, văzută inițial în urmă cu 18 ani

Conservatorii care lucrează acolo au raportat pentru prima dată că au văzut acest animal în 2008. Dar atunci au realizat o singură fotografie neclară.

După zece ani, o echipă internațională a pornit să găsească și să studieze maimuța. Aceasta a dezvăluit că era o specie necunoscută anterior, potrivit sursei citate.

Animalul este doar a cincea specie de maimuță africană descoperită în ultimii 75 de ani.

Junior Amboko, care a jucat un rol important în căutarea speciei, a declarat pentru BBC News că a fost un „sentiment uimitor” să privească în fața un animal a cărui existență era cunoscută de atât de puțini oameni.

„A descoperi” o specie, în acest context, înseamnă înregistrarea oficială și confirmarea faptului că a evoluat pentru a fi distinctă genetic. Unii localnici știau deja de existența maimuței și o denumesc comun Likweli.

Maimuțele sunt „cam timide”

Totuși, Amboko a spus că maimuțele erau „cam timide”. Acestea aveau tendința să se ascundă sus în copaci, mai arată sursa.

Cercetătorii i-au dat animalului numele latin Colobus congoensis, ca recunoaștere a diversității naturale din țară.

Noua specie aparține grupului mai mare de maimuțe colobus.

„Acestea sunt maimuțe africane cu adevărat importante, care nu au degete mari”, a explicat profesoara Kate Detwiler de la Universitatea Atlantică din Florida.

„O parte esențială a ecosistemului”

„Aceste erbivore reprezintă o parte esențială a ecosistemului. Credem că au mult de-a face cu procesarea semințelor și germinarea în pădure”, a transmis aceasta.

Profesoara speculează că marcajele lor faciale neobișnuite ar putea fi un semnal vizual pentru alte animale. Ele pot fi potențial atractive pentru un partener sau ar putea permite animalelor să se identifice reciproc.

„Le auzi, dar nu le vezi”

Maimuțele au și un strigăt distinctiv, asemănător unui „răget”.

„Le auzi adesea, dar nu le vezi”, a spus Amboko.

Cercetătorii cred că animalele sunt rare și se găsesc într-o parte a pădurii, unde pot găsi hrana și habitatul de care au nevoie.

Animalele sunt vânate pentru carne, așa că cercetătorii speră că acum, după ce Colobus congoensis este clasificat drept specie distinctă, poate fi protejat oficial, potrivit aceleiași surse.

De asemenea, cercetătorii spun că încă au multe întrebări despre noua specie de maimuță. Ei intenționează să efectueze un studiu mai detaliat, pentru a estima populația și a studia comportamentul acesteia.