Mister medical. Un focar a îmbolnăvit peste 400 de oameni, iar sursa rămâne necunoscută

Un focar major de ciclosporiază a fost raportat în cel puțin patru state din regiunea Midwest. Oficialii din domeniul sănătății publice intervievează persoanele care s-au îmbolnăvit pentru a afla ce alimente au consumat înainte de apariția simptomelor.

Până în prezent, anchetatorii nu au confirmat niciun aliment drept sursă a infecțiilor, arată ScienceDaily. Agențiile de sănătate continuă să colecteze informații pentru a identifica cauza focarului.

Cazurile au crescut din luna mai

CDC afirmă că este îngrijorat de creșterea numărului de cazuri de ciclosporiază începând cu luna mai. Pe lângă focarul extins din mai multe state, autoritățile federale și statale investighează și alte grupuri de îmbolnăviri din Statele Unite.

Ciclosporiaza nu pune, de regulă, viața în pericol, însă unele persoane se pot îmbolnăvi grav și pot necesita spitalizare.

CDC și FDA colectează date despre focar

CDC, agențiile de sănătate publică și autoritățile de reglementare din mai multe state, împreună cu Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), analizează mai multe tipuri de informații în cadrul investigației.

Până la 13 iulie, peste 400 de persoane infectate cu parazitul Cyclospora fuseseră raportate în legătură cu acest focar. Cazuri au fost identificate în Michigan, Ohio, Virginia de Vest și Kentucky.

CDC cunoaște și existența altor îmbolnăviri care sunt încă investigate. Persoanele asociate focarului au raportat debutul simptomelor începând cu 22 iunie 2026.

Numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare

Oficialii din sănătate consideră că numărul real al îmbolnăvirilor este probabil mai mare decât totalul confirmat. De asemenea, focarul ar putea depăși cele patru state în care au fost identificate deja cazuri.

Cazurile recente pot lipsi din statisticile oficiale deoarece poate dura câteva săptămâni până când se stabilește dacă sunt legate de focar.

Pentru a identifica sursa, autoritățile colectează informații despre vârsta, rasa, etnia și alte date demografice ale pacienților, precum și despre alimentele consumate înainte de îmbolnăvire. Aceste răspunsuri pot evidenția tipare care îi ajută pe anchetatori să depisteze alimentul contaminat.