Ebola: Peste 900 de cazuri suspecte în Congo. Aproape un milion de oameni sunt strămutați

Autoritățile din Congo au transmis, duminică, faptul că numărul cazurilor suspecte de Ebola a depășit 900, potrivit AP.

Focarul actual se află în principal în provincia Ituri, din estul țării.

Localnicii sunt furioși din cauza epidemiei

Mai multe centre de tratare împotriva Ebola au fost incendiate recent, lucru care evidențiază furia localnicilor cu privire la virus. Regiunea este afectată și de grupări rebele armate, strămutarea unui număr mare de persoane, eșecul administrației locale și reducerile ajutorului internațional, mai arată sursa.

„O serie devastatoare de situații de urgență converg”, a declarat organizația non-profit Physicians for Human Rights.

Înainte de izbucnirea epidemiei, Medici Fără Frontiere a declarat într-o evaluare că insecuritatea din Ituri s-a agravat recent. Astfel, medicii și asistentele au fost determinați să fugă și să părăsească unitățile sanitare suprasolicitate, unele fiind în „condiții catastrofale”.

Aproape un milion de persoane strămutate

Biroul umanitar al ONU afirmă că aproape un milion de persoane au fost strămutate din casele lor, din cauza conflictului din Ituri.

Există îngrijorări că boala s-ar putea răspândi în taberele mari de refugiați din apropierea orașului Bunia. Aici au fost raportate primele cazuri, potrivit aceleiași surse.

Ministerul Comunicațiilor din Congo a transmis duminică mesajul că au existat 904 cazuri suspecte și 119 decese suspecte, majoritatea în Ituri. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de cele peste 700 de cazuri suspecte de Ebola anunțate anterior. Însă, numărul deceselor suspecte a fost revizuit, fiind în scădere față de peste 170 anunțate anterior.

Reducerea ajutorului internațional, devastatoare

Experții în sănătate spun că reducerile ajutorului internațional aplicate anul trecut de Statele Unite și alte națiuni bogate au fost devastatoare pentru estul Congo-ului.

Reducerile „au redus capacitatea de detectare și de răspuns la focarele de boli infecțioase”, a declarat Thomas McHale, director de sănătate publică la Physicians for Human Rights. Congo a avut peste o duzină de focare de Ebola anterior.

Tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, responsabilă pentru focar, nu are un vaccin sau tratament aprobat.