Congo înregistrează o creștere record a numărului de cazuri de Ebola

Ministerul Sănătății din Republica Democratică Congo a anunțat că duminică au fost raportate 72 de cazuri noi de Ebola într-un interval de 24 de ore, numărul total al cazurilor confirmate ajungând la 782.

Dintre toate cazurile confirmate, 171 de persoane au murit din cauza infecției cu Ebola, după ce au fost confirmate 32 de noi decese, potrivit Associated Press.

Potrivit ministerului Sănătății din Congo, dintre toate cazurile confirmate, 56 de persoane s-au vindecat, iar rata de mortalitate a îmbolnăvirii cu Ebola este de 23%.

Organizația Mondială a Sănătății a precizat că va continua testarea, urmărirea contactelor și tratamentul pentru îmbolnăvirea cu Ebola.

Se estimează că numărul cazurilor din țară este mult mai mare, pentru că focarul a fost conformat în 15 mai, abia la câteva săptămâni după ce ar fi început. Rata de acoperire a persoanelor bolnave ce intră în contact cu populația sănătoasă este de 56%. Procentul a scăzut brusc față de săptămâna trecută.

Africa luptă împotriva epidemiei de Ebola

Principala autoritate sanitară din Africa a anunțat, în aceeași zi, că mobilizează expertiză tehnică și sprijină sistemele de laborator, identificarea activă a cazurilor și eforturile de implicare a comunității pentru a accelera răspunsul la focarul de boală.

„Rămânem angajați să sprijinim țările afectate până când transmiterea va fi oprită. Facem apel la parteneri și donatori să mobilizeze urgent resurse pentru a întări răspunsul (n.r – autorităților) și a salva vieți”, a declarat Jean Kaseya, șeful Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Cel mai recent focar de Ebola este cauzat de virusul tulpina rară de virus Bundibugyo, pentru care nu există încă vaccin sau tratament aprobat, spre deosebire de tulpina Zaire, care a fost responsabilă pentru majoritatea celor 16 focare de boală din Congo din trecut.

Focarul este concentrat în provincia Ituri din estul Congo, care reprezintă peste 90% din cazuri. Au fost înregistrate cazuri și în provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud, iar boala s-a răspândit peste graniță în Uganda.

Aproape un milion de persoane au fost strămutate de conflictul din Ituri, potrivit Oficiului umanitar al ONU, ceea ce îngreunează urmărirea contactelor, deoarece oamenii fug de atacuri sau se deplasează frecvent în această provincie vastă, cu păduri dense, drumuri proaste și sate izolate, la care poate dura zile întregi să ajungi.