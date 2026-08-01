Prima pagină » Știri externe » Trupă britanică, interzisă în Singapore după afișarea unui steag palestinian în timpul unui concert

Trupă britanică, interzisă în Singapore după afișarea unui steag palestinian în timpul unui concert

Autoritățile din Singapore au interzis trupei britanice Massive Attack să cânte în orașul-stat în viitor, după ce doi membri au afișat un steag palestinian în timpul unui concert desfășurat acolo, a anunțat poliția vineri seară.
Trupă britanică, interzisă în Singapore după afișarea unui steag palestinian în timpul unui concert
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
01 aug. 2026, 06:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Singapore, cunoscut pentru legile sale stricte privind libertatea de exprimare și de întrunire, interzice afișarea publică a oricărui steag străin fără permisiune, potrivit Le Figaro.

„Deși organizatorul evenimentului luase anterior cunoștință de condițiile de licențiere, în timpul concertului, doi membri ai grupului au fluturat un steag străin pe scenă, iar unul dintre ei a strigat și «Palestina liberă»”, a declarat poliția.

În urma anchetei și după consultarea cu procuratura, reprezentanții poliției au adăugat că „le-a emis avertismente severe celor doi bărbați” și le-a interzis să se întoarcă în oraș și, în consecință, să organizeze concerte acolo.

Grupul Massive Attack este cunoscut pentru criticile sale la adresa acțiunilor militare ale Israelului în Gaza și și-a folosit popularitatea pentru a sprijini cauza palestiniană. În aprilie, cântărețul Robert Del Naja s-a numărat printre cele peste 200 de persoane arestate la o demonstrație din Londra în sprijinul „Palestine Action”, un grup militant interzis de autoritățile britanice.

Recomandarea video

VIDEO | Fost șef din Poliție rostogolește conspirațiile virale pe rețele despre secarea Dunării: ”Băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri” / Urmăritorii săi: ”Ucraina a dragat prea mult pe Canalul Bîstroe” / Hartă interactivă cu realitatea meteo din ultima jumătate de an
G4Media
Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit, el a murit peste șofer, eu sunt aici...”
GSP.ro
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a fost huiduit după ce a ajuns în Ceuta
Gandul
DOLIU în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Italia reintroduce controalele în porturi și aeroporturi pentru călătoriile cu Spania din cauza crizei din Ceuta
Libertatea
Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, s-a ales cu o fractură deschisă la mână în urma accidentului din Argeș. A fost operat de urgență. În ce stare se află acum?
CSID
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia