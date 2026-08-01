Trupă britanică, interzisă în Singapore după afișarea unui steag palestinian în timpul unui concert

Singapore, cunoscut pentru legile sale stricte privind libertatea de exprimare și de întrunire, interzice afișarea publică a oricărui steag străin fără permisiune, potrivit Le Figaro.

„Deși organizatorul evenimentului luase anterior cunoștință de condițiile de licențiere, în timpul concertului, doi membri ai grupului au fluturat un steag străin pe scenă, iar unul dintre ei a strigat și «Palestina liberă»”, a declarat poliția.

În urma anchetei și după consultarea cu procuratura, reprezentanții poliției au adăugat că „le-a emis avertismente severe celor doi bărbați” și le-a interzis să se întoarcă în oraș și, în consecință, să organizeze concerte acolo.

Grupul Massive Attack este cunoscut pentru criticile sale la adresa acțiunilor militare ale Israelului în Gaza și și-a folosit popularitatea pentru a sprijini cauza palestiniană. În aprilie, cântărețul Robert Del Naja s-a numărat printre cele peste 200 de persoane arestate la o demonstrație din Londra în sprijinul „Palestine Action”, un grup militant interzis de autoritățile britanice.