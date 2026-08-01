Zelenski îl roagă pe Trump să-l ajute să obțină acordul lui Elon Musk pentru a folosi Starlink în cadrul atacurilor asupra Rusiei

Presiunea pentru utilizarea extinsă a Starlink vine în contextul în care Zelenski caută modalități alternative de a atenua nevoia de sisteme americane de apărare aeriană Patriot pentru a contracara barajul constant de atacuri cu rachete și drone rusești asupra teritoriului ucrainean, potrivit AP.

Interceptoarele sunt din ce în ce mai puține, pe măsură ce războiul SUA și Israel împotriva Iranului continuă să facă ravagii, iar Trump pare să fi renunțat vineri la un angajament recent de a acorda Ucrainei o licență pentru a le produce.

Zelenski i-a făcut această solicitare direct lui Trump, într-o întâlnire din Biroul Oval, săptămâna aceasta, în timpul scurtei sale vizite la Washington, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. De asemenea, el le-a spus parlamentarilor ulterior, pe Dealul Capitoliului, că dorește ca Starlink să ajute la vizarea atacurilor din interiorul Rusiei, potrivit unei persoane prezente în sală. Trump nu s-a angajat să dea curs solicitării lui Zelenski.

Musk le-a permis ucrainenilor să utilizeze Starlink pe propriul teritoriu, inclusiv în regiunile ucrainene ocupate de ruși, dar a restricționat utilizarea sistemului de satelit în interiorul Rusiei.

Zelenski vrea utilizare extinsă

Zelenski pledează pentru utilizarea extinsă a Starlink în fața oficialilor americani de cel puțin câteva săptămâni. Casa Albă, Ambasada Ucrainei la Washington și oficialii de la SpaceX, care deține Starlink, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la solicitarea lui Zelenski. Eforturile lui Zelenski de a obține permisiunea lui Musk de a utiliza Starlink pentru a ajuta la atacurile ucrainene din interiorul Rusiei au fost relatate pentru prima dată de The Atlantic.

Acordarea permisiunii pentru o utilizare extinsă a Starlink ar putea veni cu riscuri pentru Musk. Associated Press a relatat în decembrie că două servicii de informații din țări NATO suspectează că Rusia dezvoltă o nouă armă antisatelit pentru a viza constelația Starlink a lui Musk cu nori distructivi de șrapnel pe orbită.

Rusia consideră Starlink o amenințare gravă. Miile de sateliți pe orbită joasă au fost esențiali pentru supraviețuirea Ucrainei în fața invaziei la scară largă a Rusiei, care a început în februarie 2022.