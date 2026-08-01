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Zeci de mii de migranți s-au întors în mod voluntar în Maroc după ce au trecut pe teritoriul spaniol Ceuta

Zeci de mii de migranți care au trecut granița în micul teritoriu spaniol Ceuta din nordul Africii s-au întors voluntar în Maroc vineri, la o zi după ce afluxul a declanșat haos în orașul nord-african și a reaprins dezbaterea privind imigrația în Europa și nu numai. Cel puțin 57 de migranți au murit în timpul călătoriei.
Zeci de mii de migranți s-au întors în mod voluntar în Maroc după ce au trecut pe teritoriul spaniol Ceuta
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
01 aug. 2026, 05:17, Știri externe
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Președintele regiunii Ceuta a estimat numărul migranților la 60.000, ceea ce echivalează cu 70% din populația teritoriului. Dar majoritatea s-au întors curând acasă, a declarat guvernul spaniol, după ce sosirea bruscă a atâtor oameni a declanșat o criză umanitară, potrivit AP.

Unii migranți au înotat câțiva kilometri prin mare și s-au confruntat cu autoritățile care au încercat să-i întoarcă cu tunuri cu apă, gaze lacrimogene și focuri de avertisment. Printre cei care au murit s-au numărat și câțiva care s-au înecat sau au fost uciși într-o busculadă pentru a traversa un dig de apă din apropierea unui punct de control al frontierei.

S-au întors din cauza haosului

Spania și-a desfășurat forțele armate și poliția suplimentară pentru a restabili ordinea în Ceuta, care se află pe Strâmtoarea Gibraltar, la intrarea în Marea Mediterană și este o posesiune spaniolă din 1580. Pe partea marocană a frontierei, forțele de securitate s-au ciocnit cu migranții.

Mulți tineri marocani care au trecut granița în Ceuta au declarat pentru Associated Press că sperau să găsească oportunități de muncă mai bune în Spania, dar se întorc având în vedere haosul din Ceuta.

Haosul a avut efecte și în străinătate, Italia și Franța promițând să își înăsprească controalele asupra persoanelor care sosesc din Spania.

„Situația prin care trece Ceuta este absolut nesustenabilă”, a declarat președintele Ceutei, Juan Jesús Vivas, jurnaliștilor.

Între timp, migranți din Maroc au încercat, de asemenea, să treacă în Melilla, celălalt teritoriu al Spaniei la capătul Africii de Nord, unde s-au ciocnit cu poliția.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a vizitat Ceuta vineri și a condamnat încălcarea frontierei, pe care a descris-o drept „o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”.

Sánchez a dat vina pe traficanții de persoane pentru criză, spunând că aceștia „înșeală atât de mulți tineri și, în cele din urmă, îi duc pe mulți dintre ei la moarte”, fie în ocean, fie în oraș.

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