Cel puțin patru morți la Kiev după un atac cu rachete rusești

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 13 rănite la Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un atac cu rachete balistice rusești, au anunțat autoritățile din capitală, potrivit Le Figaro. „Conform informațiilor preliminare, trei persoane au fost ucise în capitală”, a scris primarul Vitali Klitschko pe contul său de Telegram, chiar înainte ca administrația militară de la Kiev să revizuiască numărul morților la patru într-un mesaj pe aceeași platformă. „Numărul răniților a crescut la 13”, a adăugat aceeași sursă, imediat după ce Vitali Klitschko a anunțat 10 răniți și i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi.

Potrivit administrației militare din Kiev, „un incendiu a izbucnit într-o clădire cu șase etaje din districtul Solomiansky din Kiev în urma atacului” . „Amenințarea utilizării rachetelor balistice rămâne ridicată. Îndemnăm pe toată lumea să rămână în adăposturi până când alerta de raid aerian va fi ridicată”, au transmis autoritățile.

În noaptea precedentă, opt persoane au fost ucise, inclusiv șase membri ai aceleiași familii, lângă Krîvîi Rih. Alte două persoane au murit în atentatele cu bombă din Kiev și Poltava.

Ucraina, în deficit de rachete interceptoare

Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice în ultimele săptămâni, pe care doar anumite sisteme, inclusiv rachetele americane Patriot, sunt capabile să le doboare.

Deficitul de rachete interceptoare PAC-3 necesare pentru aceste sisteme s-a agravat de la războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în februarie.

La rândul său, Ucraina își intensifică atacurile împotriva orașelor rusești aflate departe de graniță, o campanie despre care Kievul susține că vizează infrastructura, în special infrastructura petrolieră.