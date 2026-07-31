Acuzații de crime de război în Mali: Un grup paramilitar rus, acuzat că a ucis civili într-un atac aerian „fără discernământ”

Organizația Human Rights Watch (HRW) afirmă că gruparea paramilitară rusă Africa Corps a ucis opt civili, inclusiv trei copii, în urma unor atacuri aeriene lansate pe 15 iunie asupra satului Kyrnia, din regiunea Mopti, în centrul statului Mali, notează Reuters.

Un avion identificat de două surse din armata maliană drept un Sukhoi Su-24 a lansat cel puțin două proiectile asupra localității.

Prima lovitură a căzut în apropierea locuinței șefului satului, provocând moartea soției acestuia, a doi dintre copiii lor și a unui alt copil. A doua lovvitură a vizat o piață de animale din apropiere, unde au fost uciși patru bărbați.

Organizația pentru drepturile omului susține că nu există indicii potrivit cărora membri ai grupării Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), afiliată rețelei al-Qaida și care controlează satul de aproximativ șase ani, ar fi fost uciși în urma bombardamentului.

Africa Corps a fost înființată de Ministerul rus al Apărării și care a preluat în mare parte activitățile fostei grupări de mercenari Wagner în Africa.

Gruparea a publicat imagini aeriene despre care susține că surprind un atac efectuat în aceeași zi asupra unei „zone de adunare a grupărilor teroriste” din regiunea Mopti.

Mali se confruntă de peste un deceniu cu o insurgență jihadistă. După retragerea trupelor franceze, autoritățile de la Bamako și-au consolidat cooperarea militară cu Rusia. Astfel, Africa Corps sprijină operațiunile armatei maliene împotriva grupărilor islamiste.