Festival internațional de artă la Kiev, în plin război cu Rusia. Peste 50 de evenimente în program

Organizat anual din 2018 de centrul cultural independent Dom Master Klas, Bouquet Kyiv Stage reunește muzică, teatru, film, artă contemporană și dezbateri publice, având ca obiectiv promovarea culturii ucrainene în țară și peste granițe.

Potrivit Kyiv Post, printre principalele evenimente ale ediției se numără expoziția multimedia „The Triumph of Bouquet”, organizată cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la nașterea pictorului ucrainean Oleksandr Dubovyk, considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai artei contemporane din Ucraina.

Muzicieni din șapte țări participă la festival

La Catedrala „Sfânta Sofia” din Kiev, monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO, vor concerta Orchestra Prezidențială Națională, ansamblul Kyiv Camerata și Corul de Cameră din Kiev. Muzicieni din Norvegia, Germania, Polonia, Israel, Bulgaria și Georgia vor susține, de asemenea, recitaluri în cadrul festivalului.

Filme, teatru și dezbateri

Festivalul include și proiecții de filme ucrainene de ficțiune, documentare și scurtmetraje, spectacole de teatru, precum și dezbateri despre diplomația culturală, distrugerea patrimoniului cultural și cei 35 de ani de independență ai Ucrainei.

Kievul continuă să fie ținta atacurilor rusești. În ultimele zile, capitala Ucrainei a fost lovită în repetate rânduri cu rachete balistice și drone, provocând victime, incendii și distrugeri în zone rezidențiale.