IMMORTAL, noul album al lui David Garrett: „Muzica este cea mai apropiată de nemurire”

Albumul, la care artistul a lucrat timp de un an, va fi lansat pe 9 octombrie 2026 la Deutsche Grammophon, una dintre cele mai prestigioase case de discuri din lume specializate în muzică clasică. IMMORTAL va fi disponibil în format digital, pe CD, vinil și într-o ediție specială pentru fani. Este primul proiect clasic al lui David Garrett după succesul albumului „ICONIC” (2022), certificat cu discul de aur.

David Garrett: Muzica este cea mai apropiată de nemurire

„Dacă vorbim despre lucrurile care se apropie de nemurire, arta – și mai ales muzica – este cea care rezistă timpului și se apropie cel mai mult de ideea de a fi nemuritoare”, spune David Garrett.

Artistul a explicat că, în ultimul an, și-a asumat responsabilitatea de a „face dreptate” fiecărui compozitor inclus pe album, tratând fiecare lucrare cu aceeași atenție și având grijă să îi redea cât mai fidel spiritul original.

Capodopere reinterpretate

IMMORTAL este descris de David Garrett drept unul dintre cele mai personale și ambițioase proiecte ale sale. Albumul pornește de la convingerea că muzica poate depăși barierele timpului și este un omagiu adus marilor compozitori ai lumii. David Garrett reinterpretează lucrări semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Piotr Ilici Ceaikovski, Johannes Brahms, Giacomo Puccini și John Williams, într-o viziune contemporană.

Albumul reunește reinterpretări ale unor lucrări emblematice din repertoriul clasic, între care „Nessun Dorma” de Giacomo Puccini, „Theme from Schindler’s List” de John Williams, „Jesus bleibet meine Freude” de Johann Sebastian Bach și „Valse sentimentale” de Piotr Ilici Ceaikovski.

„Un proiect realizat sută la sută de oameni”

Pregătit academic în domeniul compoziției, Garrett a realizat personal toate aranjamentele albumului, împreună cu Franck van der Heijden, compozitor, orchestrator și unul dintre colaboratorii săi de lungă durată, și John Haywood, compozitor și pianist britanic. Înregistrările au fost realizate împreună cu The Prezent Orchestra și cu pianistul francez Julien Quentin, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai generației sale.

David Garrett spune că și-a dorit ca albumul să fie o reafirmare a valorii creației umane într-o perioadă în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în producția artistică.

„Sunt mândru să spun că acest proiect este realizat sută la sută manual. Sper ca oamenii să nu se bucure doar de sunet, ci să simtă și prezența umană din muzică”, afirmă violonistul.

Manifest pentru muzica autentică

Potrivit artistului, „IMMORTAL” nu este doar un omagiu adus trecutului, ci și o reafirmare a relevanței muzicii create de oameni într-o lume în care tehnologia și inteligența artificială sunt tot mai prezente. Garrett spune că și-a dorit un proiect care să conecteze generații și să demonstreze că marile creații pot rămâne vii prin fiecare nouă interpretare.

Din februarie 2027, David Garrett va porni într-un turneu mondial dedicat noului proiect.