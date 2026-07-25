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Spania: Un centru NASA, evacuat din cauza incendiului de lângă Madrid

Un centru NASA din apropierea Madridului a fost evacuat, vineri, din cauza incendiului de vegetație care se extinde în vestul capitalei spaniole. Cei aproximativ 90 de angajați au părăsit complexul, iar autoritățile încearcă să împiedice flăcările să ajungă la instalațiile folosite pentru comunicațiile cu misiunile spațiale.
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Maria Miron
25 iul. 2026, 03:12, Știri externe
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Incendiul, care se extinde în zona muntoasă Sierra Oeste, la vest de Madrid, a adus într-o situație „critică” centrul NASA din Robledo de Chavela, folosit pentru comunicațiile cu misiunile interplanetare, potrivit Europa Press.

„În aceste momente, se face tot posibilul pentru protejarea instalației de antene din Robledo de Chavela, o instalație foarte importantă, care se află într-o situație critică”, a declarat reprezentantul Guvernului spaniol pentru zona Madrid, Francisco Martín.

Echipele de intervenție încearcă să oprească înaintarea focului către complexul situat între localitățile Colmenar del Arroyo și Robledo de Chavela, aflate la aproximativ 50-60 de kilometri vest de Madrid. Incendiul se deplasează spre nord, favorizat de vânt.

Toți angajații au fost evacuați

Aproximativ 90 de angajați ai centrului au fost evacuați vineri, iar în interior nu a mai rămas nici personal de securitate sau al companiilor contractate. O parte dintre angajați au plecat în cursul dimineții, iar ultimii au părăsit centrul în apropierea serii, la ordinul Gărzii Civile.

Reprezentanții centrului NASA nu au putut confirma dacă flăcările au pătruns în incintă sau dacă au afectat clădirile, echipamentele ori antenele, deoarece nimeni nu mai poate verifica situația din interior.

Un centru important pentru misiunile spațiale

Instalația poartă oficial numele de Complexul de Comunicații în Spațiul Profund de la Madrid și este administrată de Institutul Național spaniol pentru Tehnică Aerospațială, în colaborare cu NASA.

Centrul dispune de șase antene de mari dimensiuni, inclusiv una cu diametrul de 70 de metri. Acestea permit menținerea legăturii cu sondele și misiunile aflate la distanțe foarte mari de Pământ.

Stația din Robledo de Chavela este una dintre cele trei componente ale Rețelei Spațiului Profund (Deep Space Network), sistemul global de antene al NASA care asigură comunicațiile cu sondele și misiunile spațiale aflate dincolo de orbita Pământului. Celelalte două centre se află în California, la Goldstone, și la Canberra, în Australia.

Amplasarea celor trei centre în zone diferite ale globului permite comunicarea permanentă cu misiunile spațiale, în timp ce Pământul se rotește. O întrerupere a activității stației din Spania ar putea lăsa unele misiuni fără monitorizare în anumite intervale.

Mai multe localități au fost evacuate

Cele trei focare care afectau vestul regiunii Madrid s-au unit vineri într-un singur incendiu de mari dimensiuni, complicând intervenția echipelor de stingere. Potrivit autorităților spaniole, frontul principal al incendiului a depășit capacitatea echipelor de stingere, iar aproximativ 45.000 de persoane au fost evacuate sau au primit ordin să rămână în locuințe.

Robledo de Chavela se numără printre localitățile evacuate din cauza incendiului care afectează vestul regiunii Madrid. Până la finalul zilei de vineri, autoritățile spaniole dispuseseră evacuarea a șapte localități și continuau să emită ordine de evacuare sau de izolare pe măsură ce incendiul avansa.

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