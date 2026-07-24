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Frecvența dronelor în spațiul românesc „nu e întâmplătoare”. Explicațiile oferite de MApN

MApN afirmă că frecvența dronelor de pe spațiul românesc din ultima perioadă „nu este întâmplătoare”. Explicațiile oferite de generalul Gheorghiță Vlad, și de generalul Gheorghe Maxim.
Frecvența dronelor în spațiul românesc „nu e întâmplătoare”. Explicațiile oferite de MApN
Sursă foto: Redacția Mediafax
Ioana Târziu
24 iul. 2026, 15:40, Știrile zilei
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Vineri, în cadrul conferinței de presă a MApN, generalul Gheorghiță Vlad, și de generalul Gheorghe Maxim au oferit informații despre drona doborâtă pe teritoriul României.

Frecvența dronelor „nu este întâmplătoare”

Întrebați dacă frecvența dronelor de pe spațiul României din ultima perioadă este întâmplătoare, aceștia au explicat că „nu este întâmplătoare”.

Modul în care se desfășoară războiul în Ucraina trădează și un gen de frustrare din partea Rusiei. Pentru că s-a lansat într-o operație specială de mai bine de 5 ani de zile. O operație care durează mai mult decât Al Doilea Război Mondial”, a răspuns generalul Gheorghiță Vlad.

Acesta a adăugat „gândiți-vă că Rusia a plătit și plătește foarte multe vieți. Gândiți-vă că economia rusă este afectată. Nu luați în calcul numai sancțiunile care au fost aplicate la nivel mondial”.

„Rusia va încerca pe cât posibil să încheie acest conflict”

Generalul Gheorghiță Vlad a afirmat că „Rusia plătește foarte mult din cauza exportului limitat de resurse, de gaze și de petrol. Rusia este afectată și va încerca pe cât posibil să încheie acest conflict cât mai curând în favoarea ei. Să nu credeți că Rusia va abdica de la scopurile inițiale a războiului”.

În acest context, Rusia „va merge până la capăt și eu am convingerea că președintele Federației Rusiei este în măsură să aplice toate instrumentele de putere astfel încât să-și atingă scopurile”.

Întrebat dacă România poate deveni o țintă directă pentru Rusia, generalul Gheorghiță Vlad a răspuns „mi-e greu să cred”.

„Nu te pui cu cea mai puternică alianță. Nu cred că există vreun competitor militar sau strategic în măsură să facă o acțiune deliberată a unui stat membru NATO acum”, a clarificat acesta.

Acțiuni la limită și hibride, „posibil și se vor întâmpla”

Totuși, el a declarat „că vor fi la limită, că vor fi acțiuni hibride, în spațiul cibernetic, acțiuni care să fie de parte de o atribuire directă față de cel care o produce, da, este posibil și se vor întâmpla. Uitați-vă ce se întâmplă în spațiul cibernetic și o să înțelegeți că amenințarea este reală. Suntem într-un război cognitiv”.

El a precizat că de incidente sunt „peste tot în toate țările Uniunii Europene”.

„Nu pot fi neglijate. Au fost probleme și vor fi inclusiv în țări foarte puternice. Se vor produce acest tip de evenimente în perioada următoare”, a conchis generalul Gheorghiță Vlad. 

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