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MaPN, după incidentul cu drona doborâtă vineri: Situația de securitate a României rămâne critică

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și generalul Gheorghe Maxim au transmis, vineri, că incidentul în care o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României nu schimbă evaluarea privind riscurile de securitate cu care se confruntă țara.
MaPN, după incidentul cu drona doborâtă vineri: Situația de securitate a României rămâne critică
Sursa foto: captură video
Oana Antipa
24 iul. 2026, 15:31, Știrile zilei
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Oficialii au subliniat că provocările vor continua și că România trebuie să fie pregătită să le gestioneze folosind toate resursele de care dispune.

În cadrul declarațiilor susținute vineri, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că au discutat în cursul zilei cu ministrul Apărării.

MaPN: Provocările de securitate vor continua

Mesajul central transmis de oficialii Apărării a vizat însă contextul de securitate din regiune, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să genereze incidente în apropierea frontierelor României.

Potrivit declarațiilor făcute vineri, autoritățile nu consideră că situația se va relaxa în perioada următoare. Dimpotrivă, evaluarea este că România va continua să se confrunte cu un mediu de securitate dificil, care necesită atenție și capacitate permanentă de reacție.

Gheorghiță Vlad a evitat să transmită un mesaj excesiv de optimist, afirmând că nu dorește să creeze impresia că amenințările au dispărut sau că pot fi tratate cu superficialitate.

„Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională”, a declarat acesta.

Accent pe resursele proprii și pe capacitatea statului

În același context, oficialul a subliniat că România trebuie să gestioneze provocările folosind resursele și capabilitățile de care dispune în prezent. Acesta a enumerat personalul, nivelul de pregătire, dotările și capacitățile existente ca elemente esențiale pentru răspunsul la astfel de situații.

Totodată, reprezentantul Ministerului Apărării a atras atenția că apărarea națională nu depinde exclusiv de structurile militare. În opinia sa, gestionarea riscurilor de securitate presupune implicarea tuturor instrumentelor de putere ale statului român, într-un efort coordonat care depășește atribuțiile Armatei.

„Cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire, cu dotarea pe care o avem și cu toate capacitățile. Pentru că dacă vorbim de siguranță și apărare națională, nu vorbim numai despre instrumentul militar. Vorbim de toate celelalte instrumente de putere ale statului român”, a spus acesta.

Declarațiile vin după incidentul în care o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României, eveniment care a readus în atenție riscurile generate de conflictul din Ucraina și provocările cu care se confruntă autoritățile române în proximitatea graniței estice a NATO.

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