MApN, după doborârea dronei din spațiul aerian al României: „Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed, Geran-2”

Ministerul Apărării Naționale a oferit vineri noi explicații, în cadrul unei conferințe de presă susținute de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și generalul Gheorghe Maxim, după ce o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții, după ce aeronava fără pilot a intrat în spațiul aerian național pe traseul Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. În jurul orei 11.00, drona a fost interceptată și distrusă de un F-16 deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Întrebați dacă există indicii că drona ar fi fost de proveniență rusească, reprezentanții MApN au precizat că este prea devreme pentru o concluzie oficială, însă primele observații făcute de piloți indică faptul că aceasta seamănă cu o dronă de atac de tip Shahed.

„Vizual piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed respectiv Geran-2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare”, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării.

Acesția au declarat că ancheta tehnică este în desfășurare și că nu pot confirma, deocamdată, dacă aparatul transporta o încărcătură explozivă.

„Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare de supraveghere gen Gerbera, în marea majoritatea situațiilor acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord”, au explicat reprezentanții MApN.

În timpul conferinței de presă, oficialii au fost întrebați și despre traseul urmat de dronă, în condițiile în care aceasta a fost monitorizată atât prin sistemele radar, cât și vizual de către piloții aflați în misiune.

„Traiectul a fost liniar de la intrarea în țară până la locul la care a fost angajat”, au precizat reprezentanții MApN.