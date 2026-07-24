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Când MApN a doborât drona, în Odesa se desfășura un atac rusesc, scrie presa ucraineană

În urma doborârii dronei din localitatea Padina, județul Buzău, presa ucraineană a preluat știrea, descriind că în regiunea Odesa, învecinată cu România, a fost desfășurat un atac rusesc, în timpul în care drona a fost doborâtă de pilotul român.
Când MApN a doborât drona, în Odesa se desfășura un atac rusesc, scrie presa ucraineană
Sursă foto: X / Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
24 iul. 2026, 12:56, Știri externe
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În jurul momentului în care a avut loc incidentul, Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că mai multe drone și rachete de croazieră rusești de tip „Banderol” – cunoscute pentru faptul că se bazează pe componente străine, în special pe „motoarele cu reacție de pe AliExpress” – au fost detectate în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, care se învecinează cu România, scrie Kyiv Post. 

Publicația ucraineană mai afirmă că „un avion F-16 românesc a doborât o dronă neidentificată” care încălca spațiul aerian al țării în jurul orei 11:00, potrivit președintelui României, Nicușor Dan.

Publicația a redat declarațiile președintelui privind doborârea dronei și totodată a reamintit și despre ultimele incidente cu drone de pe teritoriul țării noastre.

Sursa citată mai afirmă că România a mobilizat frecvent avioane F-16 atunci când dronele rusești au pătruns în spațiul aerian al țării. Publicația ucraineană a amintit și incidentul din Galați, precizând că explozia de atunci a provocat un incendiu și a rănit două persoane.

Publicația Kyiv Post a mai scris că incidentul din Galați a stârnit o dezbatere amplă cu privire la modul în care ar trebui să reacționeze NATO, afirmând că atacul „a declanșat o dispută diplomatică între București și Moscova”.

România a închis consulatul Rusiei din Constanța și l-a expulzat pe consulul general rus, în timp ce Rusia a răspuns prin închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg, mai afirmă sursa citată.

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