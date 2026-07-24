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Ro Alert la Buzău. Posibil dronă căzută pe raza judetului în zona de câmp

Locuitorii județului Buzău au primit vineri, în jurul orei 11 un mesaj Ro Alert prin care au fost informați că există posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. ISU Buzău a transmis că este posibil ca o dronă să fi căzut pe raza județului, în zona de câmp.
Ro Alert la Buzău. Posibil dronă căzută pe raza judetului în zona de câmp
Sursa foto: ro-alert.ro
Laurențiu Marinov
24 iul. 2026, 11:24, Social
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Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a transmis vineri că  fost emis un mesaj Ro Alert de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud estul României care cuprinde și județul Buzău. „Posibil dronă pe raza județului Buzău în zona de câmp”, a precizat ISU Buzău.

Mesajul RoAlert: „Exist posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. în lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori”

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