Ro Alert la Buzău. Posibil dronă căzută pe raza judetului în zona de câmp

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a transmis vineri că fost emis un mesaj Ro Alert de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud estul României care cuprinde și județul Buzău. „Posibil dronă pe raza județului Buzău în zona de câmp”, a precizat ISU Buzău.

Mesajul RoAlert: „Exist posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. în lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori”