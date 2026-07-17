Germania a arestat un cetățean moldovean, suspectat că a filmat cu o dronă o fabrică de armament KNDS

Procurorii din München suspectează că imaginile ar fi fost colectate în beneficiul unei entități străine sau al unei organizații interzise, iar ancheta este în plină desfășurare.

Bărbatul a fost reținut pe 15 iulie, după ce poliția a primit o sesizare din partea unui cetățean. Ulterior, procurorii au obținut un mandat de arestare, considerând că există indicii suficiente pentru continuarea cercetărilor, scrie Reuters.

Identitatea suspectului nu a fost făcută publică de autoritățile germane.

Compania vizată produce tancurile Leopard 2 și obuzierele Caesar

Potrivit unor surse din domeniul securității, fabrica vizată aparține grupului franco-german KNDS, unul dintre cei mai importanți producători europeni de echipamente militare. Compania produce, printre altele, tancurile Leopard 2 și obuzierele autopropulsate Caesar, utilizate de mai multe state membre NATO și de armata ucraineană.

Deocamdată, procurorii nu au prezentat dovezi care să confirme că suspectul ar fi transmis informațiile colectate către o putere străină sau către o organizație interzisă. Totuși, anchetatorii analizează dacă zborul dronei a făcut parte dintr-o activitate de spionaj sau de culegere ilegală de informații privind infrastructura de apărare a Germaniei.

Suspiciuni privind activități de spionaj

Cazul apare într-un context în care autoritățile germane și serviciile de informații europene au intensificat monitorizarea incidentelor care vizează infrastructura critică și obiectivele din industria de apărare. În ultimii ani, mai multe state europene au raportat tentative de supraveghere a bazelor militare, fabricilor de armament și altor obiective strategice, pe fondul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.

Utilizarea dronelor în apropierea unor facilități militare sau industriale este atent monitorizată de autorități, întrucât astfel de dispozitive pot fi folosite pentru colectarea de imagini și informații sensibile fără a atrage imediat atenția.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească scopul exact al zborului și dacă suspectul a acționat pe cont propriu sau la solicitarea unei persoane ori organizații din afara Germaniei.

Investigațiile continuă

Procuratura din München nu a oferit detalii suplimentare despre probele aflate la dosar și nici despre eventualele acuzații care vor fi formulate în perioada următoare. De asemenea, autoritățile nu au precizat dacă au fost descoperite imagini sau alte date stocate pe drona utilizată de suspect.

Investigația continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele cazului și eventualele conexiuni internaționale. Dacă suspiciunile se vor confirma, dosarul ar putea deveni unul dintre cele mai importante cazuri recente privind securitatea obiectivelor din industria de apărare germană.