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Germania va cumpăra o participație de 40% în compania KNDS, alături de Franța

Berlinul se pregătește să achiziționeze o participație de 40% în KNDS, grupul franco-german care produce tancurile de luptă Leopard și Leclerc, devenind astfel, alături de Franța, acționar de stat al uneia dintre cele mai importante companii din domeniul apărării din Europa.
Germania va cumpăra o participație de 40% în compania KNDS, alături de Franța
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
22 iun. 2026, 15:55, Economic
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Într-o declarație comună, Germania și Franța au precizat că au ajuns la un acord privind strategia viitoare și guvernanța KNDS, pe care intenționează să o dețină, în comun, prin acorduri menite să asigure ambelor țări participații egale, potrivit Associated Press. 

Guvernul german a adăugat că această participație va consolida producția industrială internă, independența tehnologică și protejarea intereselor și tehnologiilor cheie de securitate națională.

Momentul ales reflectă o cursă mai amplă la nivel european pentru extinderea cheltuielilor militare și a capacității de producție, pe măsură ce guvernele pun în balanță amenințarea continuă reprezentată de războiul Rusiei în Ucraina și îndoielile tot mai mari cu privire la fiabilitatea Statelor Unite ca garant al securității.

Berlinul a prezentat investiția în termeni explicit strategici, afirmând că îi va asigura o influență durabilă asupra unei întreprinderi pe care o consideră vitală pentru securitatea și apărarea europeană.

Echipament esențial pentru eforturile de reînarmare a Europei

Decizia consolidează implicarea statului într-o companie al cărei echipament a devenit esențial pentru eforturile de reînarmare ale Europei.

KNDS a fost creată în 2015 prin fuziunea dintre compania germană Krauss-Maffei Wegmann și cea franceză Nexter. Statul francez deține o participație de 50%, în timp ce cealaltă jumătate aparține familiei germane care stă în spatele companiei Krauss-Maffei Wegmann, a cărei ieșire planificată a deschis calea pentru intervenția Berlinului.

Grupul cu sediul la Amsterdam a înregistrat anul trecut venituri de 4,4 miliarde de euro și are peste 11.000 de angajați.

Niciunul dintre cele două guverne nu a precizat un calendar sau nivelul final la care se vor stabili participațiile lor, dar au declarat că acordul deschide calea către o posibilă listare a KNDS la bursă în viitorul apropiat.

Potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, citate de Associated Press, cele două state intenționează să-și reducă participațiile la aproximativ 30 % în termen de doi-trei ani de la o eventuală listare la bursă, păstrându-și în același timp drepturi de vot egale, indiferent de mărimea fiecărei participații.

Cele două guverne au prezentat acordul ca pe un angajament comun de a consolida industria de apărare și forțele armate ale Europei, precum și de a asigura independența strategică a continentului pe termen lung.

Pe lângă tancurile Leopard și Leclerc, gama de produse a KNDS include și vehiculele de luptă ale infanteriei Puma, precum și transportoarele blindate de trupe Boxer și Dingo.

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