Cea mai mare fermă de somon din UE va fi construită în Franța. Ecologiștii contestă proiectul

Prefectura din Gironde a autorizat construirea unei megaferme terestre pentru creșterea somonului în localitatea Le Verdon-sur-Mer, din sud-vestul Franței. Proiectul, considerat cel mai mare de acest tip din Uniunea Europeană, presupune o investiție estimată la 280 de milioane de euro și va fi dezvoltat de compania Pure Salmon.

Noua unitate va ocupa o suprafață de aproximativ 14 hectare și va utiliza un sistem de creștere în circuit închis, tehnologie care permite reciclarea apei și reducerea impactului asupra mediului comparativ cu fermele marine tradiționale. Potrivit autorităților franceze, proiectul a fost aprobat cu respectarea unor condiții stricte de protecție a mediului, relatează publicația Le Parisien.

Producție de 10.000 de tone și 400 de locuri de muncă

Conform planurilor investitorului, instalația va produce anual aproximativ 10.000 de tone de somon și va crea în jur de 400 de locuri de muncă, atât în etapa de construcție, cât și după intrarea în exploatare.

Susținătorii investiției afirmă că dezvoltarea producției locale de somon ar putea reduce dependența Europei de importuri și ar contribui la consolidarea sectorului acvaculturii, într-un context în care cererea pentru acest tip de pește continuă să crească.

Ecologiștii contestă proiectul

Deși autorizația a fost emisă, investiția continuă să fie contestată de mai multe organizații de mediu. Acestea susțin că sunt necesare studii suplimentare privind efectele pe care o astfel de fermă de mari dimensiuni le-ar putea avea asupra resurselor de apă, consumului de energie și ecosistemelor din zona estuarului Gironde.

Compania Pure Salmon susține însă că tehnologia utilizată este una modernă și că sistemul închis de producție limitează impactul asupra mediului, prin controlul calității apei și reducerea riscului de poluare sau de răspândire a bolilor în mediul natural.

Un proiect urmărit și de industria europeană

Decizia autorităților franceze este urmărită cu interes de sectorul european al acvaculturii, întrucât investiția ar putea deveni un model pentru dezvoltarea fermelor piscicole de mari dimensiuni pe uscat.

O eventuală extindere a producției europene ar putea influența, pe termen mediu, disponibilitatea și prețurile acestui produs pe piața comunitară.

În perioada următoare, dezvoltatorul urmează să demareze lucrările de construcție, în timp ce organizațiile de mediu analizează posibilitatea contestării deciziei în instanță.