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California pierde definitiv o rezervă vitală de apă. Un sfert din producția agricolă a SUA depinde de această zonă

Una dintre cele mai importante rezerve de apă subterană din California și-a pierdut definitiv o parte din capacitatea de stocare. Acviferul alimentează cu apă o regiune care produce aproximativ un sfert din alimentele cultivate în Statele Unite.
California pierde definitiv o rezervă vitală de apă. Un sfert din producția agricolă a SUA depinde de această zonă
Maria Miron
04 aug. 2026, 15:00, Știri externe
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Sistemul de acvifere din Valea Sacramento, care asigură o parte din necesarul de apă al Văii Centrale a Californiei, a suferit modificări ireversibile. Specialiștii în hidrologie și monitorizare satelitară, citați de Science Alert, avertizează că rezerva subterană nu va mai putea stoca aceeași cantitate de apă nici dacă precipitațiile vor reveni la valori normale.

Rezerva de apă nu mai poate fi refăcută

Acviferele, rezervoare naturale de apă aflate în subteran care alimentează populația, agricultura și ecosistemele, se reîncarcă în mod normal prin ploi și topirea zăpezilor. Însă, în perioadele de secetă, cantitățile mari de apă extrase pentru consum și irigații pot depăși capacitatea lor de refacere.

În cazul Californiei, cercetătorii au constatat că, începând din 2021, terenul de deasupra rezervei subterane de apă a început să se taseze într-un ritm fără precedent.

Spre deosebire de anii anteriori, când solul își revenea după refacerea nivelului apei, deformările produse în ultimii ani au devenit permanente. Structura geologică a acviferului s-a compactat definitiv, iar spațiul disponibil pentru stocarea apei s-a redus.

De ce sunt ireversibile pagubele

Altfel spus, rezervoarele naturale de apă din subteran funcționează ca un burete. Dacă sunt stoarse ușor, își revin și pot absorbi din nou apă. Însă, dacă sunt comprimate prea mult timp, porii se strivesc definitiv și nu mai pot reține aceeași cantitate de apă.

Experții hidrologi spun că exact acest lucru s-a întâmplat în California. Chiar dacă rezerva de apă se va reface parțial în urma precipitațiilor, acviferul nu va mai putea reține la fel de multă apă ca înainte.

Pierderea, o treime din consumul anual de apă al Los Angelesului

Cercetătorii estimează că, din 2021, capacitatea de stocare a acviferului s-a redus cu aproximativ 0,2 kilometri cubi pe an, de aproape cinci ori mai mult decât în perioada anterioară. Pierderea este echivalentă cu aproape 30% din consumul anual de apă al orașului Los Angeles.

Concluziile au fost obținute cu ajutorul imaginilor satelitare, care au detectat tasarea terenului cu o precizie de ordinul milimetrilor. O astfel de monitorizare ar putea permite identificarea din timp a exploatării excesive a apelor subterane și adoptarea unor măsuri care să limiteze pierderea ireversibilă a capacității de stocare a acviferelor, spun specialiștii în hidrologie.

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