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Polonia pregătește reduceri de taxe pentru milioane de oameni înaintea alegerilor

Guvernul polonez pregătește modificări fiscale care ar putea reduce taxele plătite de peste două milioane de contribuabili, înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.
Polonia pregătește reduceri de taxe pentru milioane de oameni înaintea alegerilor
Iulian Moşneagu
04 aug. 2026, 15:59, Economic
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Una dintre variantele analizate este majorarea pragului anual de venit, stabilit în prezent la 120.000 de zloți (aproximativ 28.000 de euro), peste care cota de impozitare crește de la 12% la 32%, a declarat marți ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, potrivit Bloomberg.

Numărul contribuabililor care au ajuns în a doua tranșă de impozitare a crescut anul trecut cu 26%, până la 2,4 milioane, potrivit datelor ministerului, pe fondul majorării rapide a salariilor.

„Lucrăm pentru ca acest lucru să fie posibil înainte de încheierea actualului mandat”, a declarat Domanski pentru postul de radio RMF24, întrebat despre planurile fiscale ale Guvernului. Modificările vor fi detaliate în următoarele săptămâni, în cadrul pregătirii bugetului pentru anul viitor.

Guvernul va trebui însă să acționeze cu prudență, deoarece deficitul bugetar al Poloniei este estimat să depășească 7% din PIB în acest an și ar putea deveni cel mai mare din Uniunea Europeană.

Majorarea pragului pentru a doua tranșă de impozitare la 140.000 de zloți în 2027 ar costa bugetul 11,6 miliarde de zloți (aproximativ 2,7 miliarde de euro), potrivit Ministerului Finanțelor. Nu este clar cum ar urma să finanțeze Guvernul această cheltuială suplimentară, ceea ce ar putea amplifica îngrijorările agențiilor de rating.

Moody’s Ratings și Fitch Ratings au avertizat în ultimele luni că ar putea retrograda ratingul Poloniei, în cazul în care țara nu își reduce deficitul bugetar și nu limitează creșterea datoriei publice.

Planul fiscal coincide cu o reașezare a scenei politice poloneze, după ce fostul premier Mateusz Morawiecki și un grup de parlamentari s-au desprins din principalul partid de opoziție, Lege și Justiție.

Coaliția de guvernare condusă de premierul Donald Tusk riscă să nu mai obțină majoritatea parlamentară la alegerile de anul viitor, potrivit celor mai multe sondaje. În același timp, formațiunile de extremă dreapta câștigă teren.

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