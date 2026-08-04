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Turcia a atras peste 25 de milioane de turiști străini în primele șase luni din 2026

Turcia a primit 25,8 milioane de vizitatori internaționali în primele șase luni ale anului 2026, în scădere ușoară față de aceeași perioadă din 2025, când numărul acestora a ajuns la 26,4 milioane.
Turcia a atras peste 25 de milioane de turiști străini în primele șase luni din 2026
Cezar Moldovan
04 aug. 2026, 16:23, Economic
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Veniturile din turism s-au menținut însă la nivelul înregistrat în prima jumătate a anului trecut și au totalizat 25,8 miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

Oficialul a afirmat că tensiunile regionale din Orientul Mijlociu și incertitudinile globale au influențat cererea turistică în prima jumătate a anului.

„Deși Turcia nu a fost implicată în conflict, iar toate companiile aeriene și aeroporturile noastre au continuat să funcționeze fără întreruperi, închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu a determinat o ușoară scădere a cererii”, a declarat Mehmet Nuri Ersoy.

Ministrul a adăugat că estimările pentru a doua jumătate a anului indică o îmbunătățire a performanței sectorului turistic.

„Ca rezultat al inițiativelor noastre strategice, am menținut veniturile din turism la același nivel ca în 2025, încheind prima jumătate a anului cu un rezultat de 25,8 miliarde de dolari”, a spus acesta.

Durata medie a sejurului în Turcia a crescut cu 0,5%, până la 10,01 nopți, iar cheltuiala medie pe noapte a avansat cu 2,6%, ajungând la 109 dolari.

Principalele trei piețe-sursă pentru turismul din Turcia au rămas Rusia, cu 2,65 milioane de vizitatori, Germania, cu 2,44 milioane de vizitatori, și Regatul Unit, cu 1,58 milioane.

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