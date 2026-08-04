Intervenție neobișnuită pentru polițiștii germani: un arici a fost confundat cu un hoț de supermarket

O intervenție aparent obișnuită a poliției s-a transformat într-un episod amuzant în landul Hessa, din Germania, după ce o alarmă de efracție declanșată la un supermarket a fost provocată nu de un hoț, ci de un arici rămas blocat în magazin. Incidentul a fost relatat de autoritățile locale și a atras atenția presei internaționale, relatează Deutsche Welle.

Polițiștii au fost chemați în cursul nopții la un supermarket din orașul Mühlheim am Main, după ce sistemul de securitate al magazinului a semnalat o posibilă pătrundere prin efracție.

Ajunși la fața locului, agenții au verificat interiorul clădirii și au descoperit că „autorul” alarmei era un mic arici care se plimba nestingherit printre rafturile magazinului.

Cum a ajuns animalul în supermarket

Potrivit explicațiilor oferite de poliție, animalul ar fi intrat în supermarket în timpul programului de funcționare, cu o zi înainte, fără să fie observat de angajați. La închiderea magazinului, ariciul a rămas captiv în interior.

În timpul explorării spațiului comercial, acesta a activat sistemul de alarmă, ceea ce a determinat intervenția forțelor de ordine.

În comunicatul transmis după incident, polițiștii au tratat situația cu umor, precizând că au identificat un „suspect cu patru picioare, mic, rotund și lipsit de orice intenție infracțională”.

Animalul a fost eliberat în siguranță

După ce au constatat că nu este rănit, polițiștii au preluat ariciul și l-au eliberat într-o zonă sigură, unde și-a putut continua activitatea nocturnă.

Incidentul nu s-a soldat cu pagube materiale și nici nu a fost nevoie de alte măsuri din partea autorităților.

Un episod care a stârnit zâmbete

Cazul a fost prezentat chiar de poliția din sud-estul landului Hessa, care a publicat și o fotografie cu micul „intrus”, transformând intervenția într-o poveste devenită rapid virală în presa germană.

În plin sezon estival, când știrile sunt dominate de incendii, valuri de căldură și conflicte internaționale, întâmplarea a oferit un moment de destindere și a demonstrat că nu toate alarmele de securitate ascund infractori periculoși.

Deși aparent banal, incidentul reprezintă și un exemplu al modului în care animalele sălbatice pot ajunge accidental în spații comerciale, mai ales în zonele urbane aflate în apropierea habitatelor naturale.