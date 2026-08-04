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Un turist a închiriat un Airbnb și s-a trezit într-un „film de groază” după o descoperire neașteptată

O ședere într-un Airbnb poate veni cu multe surprize, însă un turist a avut parte de una peste așteptări. În timp ce explora locuința, bărbatul a observat un scaun așezat într-un loc neobișnuit. Curios, l-a mutat și a descoperit dedesubt un panou roșu din lemn, ascuns sub podea.
Un turist a închiriat un Airbnb și s-a trezit într-un „film de groază” după o descoperire neașteptată
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 11:53, Life-Inedit
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Neputând să reziste tentației, a ridicat trapa și a găsit o scară îngustă care cobora spre o altă ușă închisă.

El a postat un videoclip cu descoperirea pe internet și a recunoscut că imaginea i-a dat imediat fiori.

„Am închiriat un Airbnb și am observat un scaun așezat peste ceea ce s-a dovedit a fi o trapă ascunsă în podea. Nu am coborât acolo pentru că nu mi s-a părut deloc în regulă”, a povestit el, potrivit Express.

Potrivit bărbatului, lucrurile au devenit și mai ciudate în dimineața următoare.

Acesta susține că a auzit ceea ce păreau a fi pași venind de sub podea, deși admite că nu poate spune cu certitudine ce era zgomotul.

„Totul părea extrem de neliniștitor. Voi ce credeți că este acel spațiu? Și ar trebui să cobor? Sunt foarte curios să văd ce se află dincolo de acea ușă”, a spus el.

Descoperirea a strâns rapid mii de vizualizări, iar mulți internauți au comparat situația cu scene din filme celebre de groază.

Un utilizator a glumit: „Seria Evil Dead, Barbarian și The Cabin in the Woods m-au învățat că în niciun caz nu trebuie să cobori acolo și să te atingi de cărți, casete sau artefacte”.

Un alt comentariu a fost: „În ce fel de Barbarian ai ajuns?”

Alți utilizatori au avut o explicație mai practică și au sugerat că spațiul ascuns era, cel mai probabil, un beci sau un subsol vechi, folosit odinioară pentru păstrarea alimentelor, nu ceva sinistru.

Specialiștii recomandă ca, dacă descoperi o trapă sau un spațiu ascuns într-o locuință închiriată:

  • să nu deschizi uși sau trape necunoscute
  • să verifici dacă proprietarul a menționat existența unor spații private sau de depozitare în descrierea locuinței
  • să raportezi imediat platformei Airbnb orice acces ascuns care ar putea compromite intimitatea sau siguranța oaspeților

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