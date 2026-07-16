The Guardian: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști

Turiștii care închiriază locuințe în București pe Airbnb și Booking.com riscă mai mult decât cred. Peste 200 de proprietăți de vacanță sunt listate ilegal în clădiri cu risc seismic maxim, arată The Guardian.

Organizația Re:Rise a analizat datele celor două platforme la sfârșitul lunii mai. A identificat cel puțin 207 proprietăți turistice ilegale, cu o capacitate de peste 1.000 de oaspeți pe noapte. Booking.com avea 116 astfel de anunțuri, iar Airbnb, 47. Alte 44 de proprietăți apăreau pe ambele platforme simultan. Toate se aflau în clădiri clasificate RS1, categoria cu cel mai mare risc de prăbușire.

De ce este București atât de vulnerabil

Capitala României este considerată cea mai expusă capitală seismică din Uniunea Europeană. Cutremurul din 1977 a ucis peste 1.500 de oameni și a dărâmat 32 de clădiri. Experții spun că un nou cutremur major este inevitabil. O evaluare din 2022 estimează 23.000 de clădiri grav avariate la un seism major. Aceeași evaluare estimează aproximativ 6.500 de morți și 16.000 de răniți grav.

Ce spune legea și cum este ea încălcată

Din 2024, România interzice închirierile pe termen scurt și lung în clădirile RS1. În București există cel puțin 404 astfel de clădiri, unde orice închiriere este ilegală. Amenzile pentru încălcarea legii sunt între 1.000 și 2.000 de euro. Doar o mică parte din fondul imobiliar al orașului a fost evaluată oficial. Experții cred că numărul real al locuințelor nesigure este mai mare.

Reacția turiștilor și a platformelor

Ana Todor a rezervat două sejururi Airbnb în clădiri RS1, fără să știe de risc.

„Clădirea arăta îngrozitor din exterior”, a povestit ea pentru The Guardian. De atunci, spune Todor, verifică mereu starea clădirii înainte să rezerve.

Un „apartament de designer” din Piața Universității costă 100 de euro pe noapte. O recenzie veche descria clădirea drept „veche și nesigură din exterior”.

Nici Airbnb, nici Booking.com nu cer gazdelor să declare starea structurală a clădirii.

Un purtător de cuvânt Airbnb a spus că firma „investighează” cazurile semnalate. Booking.com a declarat că gazdele trebuie să respecte legile locale.

Cum încearcă activiștii să avertizeze turiștii

Fondatorul Re:Rise, Matei Sumbasacu, spune că platformele resping orice responsabilitate. Organizația a lipit autocolante cu coduri QR pe cutiile de chei din clădirile RS1. Codul duce turiștii către informații despre riscul seismic real al clădirii. Legea cere un „punct roșu” la intrare, dar avizul este doar în limba română. Pentru turiștii străini, avertismentul rămâne, practic, invizibil.

Primăria a transmis că poliția locală verifică doar pe baza plângerilor primite. Instituția a trimis aproximativ 3.000 de notificări către proprietarii din clădirile RS1. A cerut și Ministerului Turismului să includă legea în procesul de autorizare. Sumbasacu spune însă că responsabilitatea a fost mereu „pasată” între instituții.

Contextul istoric al problemei

Lucrările de consolidare de după 1977 au fost oprite de regimul Ceaușescu. Fondurile au fost redirecționate spre construcția Casei Poporului. De la legea consolidărilor din 1994, doar 35 de clădiri au fost consolidate. București a avut peste 2 milioane de vizitatori în 2025, cei mai mulți din țară.