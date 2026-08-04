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Probleme la nivel global pentru WhatsApp. Milioane de utilizatori nu au putut trimite fotografii

WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din lume, a fost afectată de o întrerupere temporară care i-a împiedicat pe utilizatori să trimită fotografii, videoclipuri și alte fișiere multimedia.
Probleme la nivel global pentru WhatsApp. Milioane de utilizatori nu au putut trimite fotografii
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
04 aug. 2026, 12:19, Life-Inedit
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WhatsApp a fost afectată de o defecțiune temporară care a creat dificultăți pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. În timpul incidentului, aplicația de mesagerie nu a mai permis trimiterea fotografiilor și a altor fișiere multimedia, în timp ce mesajele text au continuat, în mare parte, să funcționeze normal.

Problemele au fost raportate în cursul nopții și au generat un număr ridicat de sesizări pe platformele care monitorizează funcționarea serviciilor online. Potrivit utilizatorilor, fotografiile nu se încărcau sau rămâneau blocate în procesul de trimitere, aceeași situație fiind semnalată și în cazul videoclipurilor sau al stickerelor, relatează publicația The Independent.

Mii de sesizări într-un timp scurt

Platforma DownDetector, care centralizează raportările utilizatorilor privind funcționarea serviciilor digitale, a înregistrat o creștere bruscă a reclamațiilor la scurt timp după apariția incidentului.

Spre deosebire de alte mari platforme digitale, WhatsApp nu dispune de o pagină oficială dedicată stării serviciilor, astfel încât utilizatorii nu au avut la dispoziție informații în timp real despre cauzele defecțiunii sau timpul estimat pentru remedierea acesteia.

Potrivit informațiilor disponibile, problema a afectat în principal funcțiile de transmitere a conținutului multimedia, fără ca celelalte servicii din grupul Meta, precum Facebook și Instagram, să fie afectate.

Serviciul a revenit la normal

După câteva ore, aplicația și-a reluat funcționarea normală, iar utilizatorii au putut trimite din nou fotografii și videoclipuri. Până în prezent, compania Meta nu a oferit explicații oficiale privind cauza incidentului.

WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie la nivel mondial și are peste trei miliarde de utilizatori, fiind folosită inclusiv de milioane de persoane din România pentru comunicarea personală și profesională. Chiar și o întrerupere de scurtă durată poate afecta activitatea utilizatorilor și a companiilor care folosesc aplicația pentru relația cu clienții.

WhatsApp pregătește și noi funcții de confidențialitate

Incidentul apare la doar câteva săptămâni după ce WhatsApp a anunțat că pregătește introducerea unui sistem bazat pe nume de utilizator, care le va permite persoanelor să fie contactate fără a-și face public numărul de telefon.

Noua funcție, aflată încă în curs de implementare, va oferi utilizatorilor posibilitatea de a rezerva un nume unic de utilizator. Potrivit companiei, scopul este îmbunătățirea confidențialității, astfel încât persoanele să poată comunica fără a fi nevoite să își dezvăluie numărul de telefon.

Meta nu a anunțat deocamdată data exactă la care această funcționalitate va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii.

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