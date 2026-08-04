Crezi că marijuana te ajută să dormi? Efectul neașteptat al cannabisului asupra somnului și viselor

Un nou studiu publicat în Journal of Sleep Research, citat de Il Post, a analizat efectele THC, principalul compus psihoactiv din cannabis, asupra somnului.

Ce au descoperit cercetătorii

La experiment au participat 18 persoane, jumătate consumatori frecvenți de cannabis și jumătate care nu mai foloseau această substanță de cel puțin un an. Timp de aproape două săptămâni, participanții au purtat senzori care le monitorizau somnul. Cei care consumau cannabis au dormit, în medie, cu 26 de minute mai puțin în fiecare noapte. Ulterior, voluntarii au petrecut mai multe nopți într-un laborator de somn, unde cercetătorii au monitorizat activitatea cerebrală, ritmul cardiac, respirația și alte funcții fiziologice. Rezultatele au arătat că administrarea THC a întârziat adormirea, a modificat activitatea cerebrală și a amânat apariția fazei REM, etapa somnului în care apar cele mai intense vise și în care creierul procesează amintirile și emoțiile.

De ce mulți oameni cred totuși că dorm mai bine

Specialiștii spun că există o explicație pentru această contradicție. Reducerea fazei REM poate însemna mai puține vise intense sau coșmaruri și mai puține treziri bruște în timpul nopții. Astfel, persoana are impresia că s-a odihnit mai bine, chiar dacă parametrii obiectivi ai somnului nu indică o îmbunătățire. Acesta este și motivul pentru care numeroși consumatori de cannabis spun că aproape au încetat să mai viseze.

Ce se întâmplă când renunți la cannabis

Studiile analizate arată că întreruperea consumului poate provoca, cel puțin temporar, efectul invers. În prima săptămână după renunțare, multe persoane adorm mai greu, dorm mai puțin și experimentează vise foarte vii sau chiar coșmaruri. Cercetătorii explică fenomenul prin faptul că, în timp, creierul se adaptează la prezența constantă a THC, iar revenirea la funcționarea normală necesită o perioadă de acomodare.

Dovezile nu sunt încă definitive

O analiză amplă publicată în Sleep Medicine Reviews, care a reunit studiile disponibile până în 2023, a concluzionat că nu există dovezi solide că marijuana îmbunătățește durata sau calitatea somnului. În schimb, rezultatele privind influența asupra fazei REM sunt contradictorii, unele cercetări indicând o reducere, iar altele neidentificând diferențe semnificative. Pe baza dovezilor existente, autorii recomandă ca medicii să nu considere cannabisul un tratament de încredere pentru insomnie și să informeze pacienții că oprirea consumului poate fi urmată de o perioadă temporară de tulburări de somn.