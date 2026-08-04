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O dronă controlată de ruși a vânat și a atacat un vânzător de legume din Herson

Poliția ucraineană a publicat o filmare în care apare o dronă care urmărește și apoi atacă un vânzător de legume. Ucrainenii susțin că incidentul s-a produs în Herson și că drona a fost controlată de ruși. Victima a supraviețuit în mod miraculos.
O dronă controlată de ruși a vânat și a atacat un vânzător de legume din Herson
sursa foto: captură foto, X
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 11:59, Social
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Poliția ucraineană a prezentat o filmare în care apare atacul asupra unui civil din Herson, potrivit Clash Report. Ucrainenii susțin că incidentul s-a produs într-o piață din Herson. Ei îi acuză pe ruși că îi terorizează și îi atacă pe civilii ucraineni.

Conform imaginilor, drona controlată de la distanță se apropie de mai multe ori de vânzătorul de legume. Bărbatul încearcă să scape fugind și ascunzându-se după mașina plină cu legume.

Vânzătorul de legume a supraviețuit

După mai multe tentative eșuate, drona declanșează atacul final și explodează chiar lângă vânzător. Polițiștii ucraineni spun că vânzătorul de legume a fost rănit, dar a supraviețuit.

Filmarea a fost preluată de numeroase canale online. Un voluntar ucrainean a anunțat o recompensă pentru eliminarea celor implicați în ceea ce el numește „safariul uman” din Herson.

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