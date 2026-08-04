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Un sârb a fost salvat de polițiștii de frontieră după ce a adormit pe un colac în mijlocul Dunării

Un cetățean sârb a fost salvat de polițiștii de frontieră după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării în derivă, ajungând în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți.
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Laura Buciu
04 aug. 2026, 11:14, Social
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Potrivit Poliției de Frontieră, intervenția a avut loc luni seara, în jurul orei 20:40. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la o persoană aflată în pericol pe fluviul Dunărea.

Un echipaj al Sectorului Poliției de Frontieră Svinița, aflat deja în misiune pe fluviu, a ajuns rapid în zona indicată și a identificat un bărbat care plutea în derivă pe un colac și cerea ajutor.

Polițiștii de frontieră l-au adus în siguranță la mal și au solicitat intervenția unui echipaj medical.

Bărbatul a primit primul ajutor și a fost transportat la spital pentru investigații.

După ce și-a revenit, acesta le-a spus salvatorilor că adormise în timp ce se afla pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal, până când situația nu a devenit periculoasă.

Potrivit autorităților, cetățeanul sârb este în afara oricărui pericol, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice a fost predat autorităților competente din Serbia.

 

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