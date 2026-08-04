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Incendiul de lângă Atena, în cea de-a cincea zi: zeci de aeronave încearcă să oprească flăcările

Pompierii greci continuă lupta cu incendiul de vegetație izbucnit vineri la nord-vest de Atena, iar autoritățile au mobilizat zeci de aeronave pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Deși intensitatea vântului a scăzut, numeroase focare rămân active.
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Maria Miron
04 aug. 2026, 11:48, Știri externe
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Peste 500 de pompieri și mai mult de 30 de aeronave intervin marți în zona Muntelui Kithairon, la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Atena, unde incendiul izbucnit vineri continuă să amenințe păduri, terenuri agricole și localități din vestul regiunii Attica.

Purtătorul de cuvânt adjunct al serviciului elen de pompieri, Yiannis Artopios, a declarat pentru postul public ERT că obiectivul autorităților este menținerea incendiului sub control. Oficialul elen a avertizat că focare noi se pot reaprinde în orice moment într-o zonă foarte întinsă.

Trei mari focare țin pompierii în alertă

Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au profitat de scăderea intensității vântului, de temperaturile mai reduse și de umiditatea mai ridicată pentru a limita extinderea incendiului. Odată cu ivirea zorilor, avioanele și elicopterele de stingere și-au reluat misiunile.

Operațiunile sunt concentrate în trei zone critice din apropierea orașului Megara, în vestul regiunii Attica: spre Louba, în zona Mănăstirii Panachrantou și în direcția Agia Paraskevi – Agios Nektarios, unde pompierii încearcă să lichideze focarele rămase active și să prevină reaprinderea incendiului. În pădurile afectate continuă să ardă trunchiuri de copaci și resturi de vegetație, iar echipele terestre intervin punct cu punct pentru stingerea acestora, au transmis pompierii eleni.

Autoritățile, pregătite pentru evacuări

Poliția menține restricții de circulație în vestul regiunii Attica, iar echipele de intervenție sunt pregătite să evacueze populația dacă situația se deteriorează.

Protecția Civilă a păstrat pentru marți nivelul 4 din 5 al riscului de incendii, în condițiile în care temperaturile sunt așteptate să ajungă la aproximativ 37 de grade Celsius.

10.000 de hectare mistuite de flăcări

Incendiul a izbucnit vineri în regiunea Beoția, din centrul Greciei, la nord-vest de Atena, și s-a extins rapid spre vestul Atticăi, alimentat de vântul puternic și vegetația uscată. Potrivit celui mai recent bilanț, flăcările au distrus circa 200 de locuințe și aiu mistuit aproximativ 10.000 de hectare de pădure și vegetație.

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