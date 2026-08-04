Rasism în spitalele din Marea Britanie. Pacienții refuză să fie consultați de radiografi de culoare

Radiografii din cadrul NHS (National Health Service), sistemul public de sănătate din Marea Britanie, au semnalat o creștere „vizibilă” a abuzurilor rasiste venite din partea pacienților. Sondajul, realizat în rândul a 381 de specialiști care efectuează investigații de imagistică medicală, arată că incidentele de rasism s-au înmulțit în ultimele 18 luni, potrivit The Guardian.

Mărturii despre incidente rasiste

Participanții la cercetare au relatat numeroase cazuri de comportament discriminatoriu. Unii angajați au spus că au fost numiți „maimuțe” sau „străini murdari”, în timp ce mai mulți pacienți au afirmat că „oamenii veniți din alte țări le iau locurile de muncă”.

Printre cazurile semnalate se numără refuzul unor pacienți de a fi consultați de radiografi de culoare sau de origine asiatică, glume la adresa vălului unor angajate. Alți pacienți au insistat că refuză examinarea deoarece „oamenii de culoare îi sperie”.

NHS: Rasismul afectează personalul medical

Profesorul Habib Naqvi, directorul NHS Race and Health Observatory, organism care analizează inegalitățile rasiale din sistemul britanic de sănătate, a declarat că astfel de incidente reprezintă „o dovadă îngrijorătoare a rasismului, prejudecăților și urii care persistă în societate”.

El a avertizat că „aceste situații provoacă teamă, traumă și anxietate în rândul personalului medical, care continuă să ofere îngrijire pacienților în unele dintre cele mai dificile momente din viața lor”.

Imigranții, țapi ispășitori pentru criza economică

Mai mulți specialiști în imagistică medicală au relatat că unii pacienți pretind că nu îi înțeleg, chiar dacă vorbesc fluent limba engleză, sau pun la îndoială pregătirea lor profesională din cauza originii etnice.

Potrivit mărturiilor incluse în sondaj, discursurile antiimigrație din spațiul public au contribuit la normalizarea unor astfel de comportamente. Unii angajați consideră că imigranții sunt tot mai des învinovățiți pentru probleme precum creșterea costului vieții sau dificultățile economice, ceea ce încurajează exprimarea deschisă a prejudecăților.

Rasismul afectează întregul sistem sanitar

Fenomenul este semnalat și de alte rapoarte din sistemul sanitar britanic. Royal College of Nursing, organizația profesională a asistenților medicali din Marea Britanie, a raportat anul trecut o creștere cu 55% a incidentelor rasiste semnalate de membrii săi în ultimii trei ani.

De asemenea, cel mai recent sondaj intern al NHS arată că unul din cinci angajați de culoare sau aparținând minorităților etnice a fost victima insultelor, hărțuirii sau discriminării din partea pacienților ori a aparținătorilor, față de unul din 20 în cazul angajaților albi.

Reprezentanții sistemului public de sănătate din Anglia au transmis că rasismul nu este tolerat. În cazurile care nu sunt urgențe medicale, spitalele pot refuza pacienții care au un comportament rasist față de personalul medical.