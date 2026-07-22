La ce să se aștepte pacienții români după ce polonezii de la Polpharma au cumpărat Biofarm. „România este una dintre cele mai atractive piețe din regiunea CEE”

Oficialii noii entități parte a Grupului Polpharma au detaliat strategia de integrare și dezvolatre a afacerii despre care spun că va fi în beneficiul pacienților, atât români, cât și de pe cele aproximativ 80 de piețe în care sunt prezenți producătorii polonezi.

Biofarm, unul dintre liderii pieței farmaceutice din România, cu o activitate neîntreruptă din 1921, s-a alăturat Grupului Polpharma, lideri ai pieței farmaceutice din Polonia, în urma tranzacției finalizate luni, 20 iulie, și care este evaluată la aproximativ 1,1 miliarde de zloți polonezi, respectiv aproximativ 257 de milioane de euro, conform comunicatului companiei.

Reporter: O întrebare pentru amândoi: ați semnat tranzacția pentru preluarea BioPharm. Procedural, dacă puteți explica, implică acest lucru aprobarea Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Investiții Străine pentru finalizarea acestei tranzacții?

Tamás Uri: Aceasta este o întrebare juridică, dar dacă da, atunci sigur, pentru că ideea este că la PolPharma totul se face conform cerințelor legale. Așadar, orice cerințe necesare au fost solicitate, le-am îndeplinit. Știu că nu este răspunsul la întrebare, pentru că ideea este că în aceasta etapă ne-am concentrat mai degrabă pe finalizarea afacerii și să ne punem amprenta în România, pentru că este o piață atractivă, dar din perspectivă legală, dacă este necesar, putem verifica și noi. Tranzacția este finalizată.

Cătălin Vicol: Toate reglementările au fost respectate. Am obținut aprobarea de la autorități, de la Consiliul Concurenței, de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Totul a fost făcut anterior. Tranzacția este finalizată pe 20 iulie. Este deja aprobată de Consiliul Concurenței. Începând cu 20 iulie este finalizată. Dacă cineva verifică pe site-ul Bursei de Valori, va vedea că acțiunile, 92,7% din acțiuni, aparțin grupului Polpharma.

Reporter: Puteți detalia acordul în sine? Ce implică pentru portofoliu, portofoliul Biofarm și portofoliul Polpharma? Biofarm va produce produse din portofoliul Polpharma? Portofoliul Biofarm va fi menținut așa cum este?

Tamás Uri: Voi începe cu strategia, pentru că este importantă. Strategia PolPharma este să crească. Să crească, să crească și să crească. Această parte este importantă. În ceea ce privește tranzacția în sine, deci de ce România și de ce Biofarm: Ideea este că România este una dintre cele mai atractive piețe din regiunea CEE. Așadar, trebuie să înțelegem că Polpharma este o companie poloneză, este foarte puternică în Polonia. Și în cadrul strategiei de creștere, dorim să-i consolidăm poziția în regiunea CEE. Și în afara Poloniei, în regiunea CEE, cea mai mare țară este România. Are o populație mare, o piață foarte atractivă și o economie bună, chiar dacă, știu, există probleme, dar, totuși, este o economie foarte bună din perspectiva unui antreprenor. De ce Biofarm? Pentru că este o companie românească, este foarte bine recunoscută de piață, de pacienți, cu produse bune și se potrivește excelent portofoliului Polpharma. Și acum revenind la întrebarea dumneavoastră, nu despre tranzacție, ci despre planul în sine. Așa cum am spus, este complementar, atât Biofarm pentru Polpharma, cât și Polpharma pentru Biofarm. De aceea vrem să găsim sinergia între portofolii. De fapt, facem asta chiar acum și vrem să ne asigurăm că, și pe piața românească, pacienții primesc cât mai multe produse din portofoliul Polpharma. Pentru că avem o bază foarte puternică pe piață, prin Biofarm, și vrem să folosim această prezență pentru a lărgi sortimentul pentru pacienții români.

Reporter: Deci, portofoliul va fi extins pentru consumatorul român.

Tamás Uri: Desigur.

Reporter: Ați spus în comunicatul de presă că doriți să îmbunătățiți accesul la medicamente mai bune pentru consumatorii români? Pentru că intenționați să introduceți medicamente noi de care pacienții au nevoie și la care nu au acces în acest moment?

Tamás Uri: Ok, doar pentru a face o distincție. Deci, Polpharma este o companie generică, nu una inovatoare. Există câteva proiecte, dar, în general, este o companie generică. Deci, de obicei, terapiile în care suntem prezenți în Polonia sunt deja disponibile în România. Ceea ce vrem să facem, deoarece calitatea produselor Polpharma este bună, vrem să avem această posibilitate împărtășită și cu piața românească. Deci, fără terapii noi – sau aș fi atent cu asta…

Cătălin Vicol: Exact, pentru că există un produs produs de Polpharma care nu există în România și autoritățile ni-l solicită. Deci, există puține produse care nu sunt produse în România de nimeni. Cred că este ceva cu magneziu, un medicament folosit în spitale, pe care noi nu îl producem în România. Și Polpharma are, cred, singura fabrică din Europa. Cred. Nu sunt sigur, dar este un produs care este impus de autoritățile române să fie importat de Polpharma. Deci, da.

Reporter: Și trebuie să aveți aprobarea lor pentru a-l introduce în România.

Cătălin Vicol: Absolut, vom urma toți pașii ceruți de autorități.

Reporter: O întrebare pentru Tamás Uri: Este România prima piață pe care o intrați în afara Poloniei sau sunteți prezenți în alte țări? Și pentru dumneavoastră, Cătălin Vicol, care este cota dumneavoastră de piață, cota de piață Biofarm în România?

Tamás Uri: Polpharma își exportă produsele în peste 80 de țări din întreaga lume. Totuși, dacă întrebarea dumneavoastră se referă la faptul că suntem prezenți ca Polpharma pe piață, suntem prezenți și, și tocmai vorbeam despre Europa Centrală și de Est – deci suntem prezenți în Lituania, Letonia, suntem în Cehoslovacia, suntem în Bulgaria, Moldova și printr-un parteneriat în Ungaria și acum suntem în România. Și acesta este un pas foarte mare, deoarece dacă adunați și numărul de locuitori ai acestor țări, România este o categorie remarcabilă a populației. (…) În Polonia suntem numărul unu.

Cătălin Vicol: Nu voi vorbi despre cota de piață, voi vorbi despre numărul de produse vândute. Anul trecut am servit pacienții români cu 21 de milioane de unități, peste 21 de milioane de unități de produse au fost vândute aici, în România. Și suntem numărul 7 în România în ceea ce privește unitățile vândute. Deci, suntem o companie solidă.

Reporter: Și aveți aproximativ 200 de produse pe piață?

Cătălin Vicol: În România avem, cred, în jur de 200 de produse vândute, nu doar în România, ci și în alte teritorii mici, în timp ce portofoliul Polpharma este format din peste 2000 de produse. Deci vom avea de unde alege pentru România, pentru pacienții români.

Reporter: Per total, credeți că românii vor beneficia de această tranzacție? Scopul dumneavoastră este să vindeți, este evident și natural, aveți o afacere.

Tamás Uri: Pacienții români vor beneficia de această tranzacție. Și acesta este punctul principal.

Reporter: Nu ar trebui să se aștepte pacienții români, nu știu, la o creștere a prețurilor, strategia este de a menține prețurile și nu este ceva ce le va afecta bugetul, nu știu, pentru produse?

Tamás Uri: Prețurile sunt reglementate, știți, de către piețe. Desigur, acest lucru este valabil mai ales în portofoliul nostru. Avem medicamente fără prescripție medicală, în rest, prețurile medicamentelor pe bază de rețetă sunt reglementate de stat. În majoritatea cazurilor, pacientul nu simte, și în cazul produselor cu prescripție, și al celor fără prescripție medicală există de obicei aceeași dinamică sau o dinamică similară cu cea a pieței.

Cătălin Vicol: După cum știți, acum doi ani prețurile medicamentelor au fost majorate pentru unele dintre ele cu 20%, dar, așa cum a spus Tamás, prețurile medicamentelor cu prescripție medicală sunt reglementate de stat, deci este un fapt asupra căruia nu avem control, așa că trebuie să respectăm prețurile. Pe de altă parte, când vine vorba de piața medicamentelor fără prescripție medicală, ne uităm la nevoile consumatorilor, ne uităm la puterea de cumpărare a consumatorilor și ne adaptăm prețurile pentru a ne asigura că au acces decent la produsele noastre.

Reporter: Și ultima întrebare, la fel ca un interviu de angajare, unde vă vedeți în următorii cinci ani? Pe piața românească, vă vedeți lider de piață sau, nu știu, veți avea încă cinci țări în portofoliu pe lângă România în cinci ani?

Tamás Uri: Ne vom concentra acum pe România și cred că avem oportunități mari aici, pe această piață. Așadar, dacă dumneavoastră, Cătălin, ați menționat că sunteți pe locul șapte în funcție de volum, planul meu este să fiu mult mai sus decât al șaptelea. Deci ați spus primul, eu spun chiar mai sus, dacă este posibil.

Cătălin Vicol: Intenția este să servim pacienții cât mai bine putem.

Reporter: Și în ceea ce privește logistica, intenționați să schimbați capacitatea, capacitatea de producție și, în ceea ce privește angajații, aveți planuri să angajați mai mulți sau să-i concediați?

Tamás Uri: Suntem conectați de două zile și vom avea acum o perioadă de analiză pentrua vedea ce facem. Dar ceea ce știm deja, încep cu producția. În acest moment, capacitățile noastre de producție sunt acoperite, în ceea ce privește fabricile. Dar ceea ce este bine este că și noi suntem în sinergie, deoarece avem opt fabrici de producție, număr valabil duminică, iar, odată cu finalizarea tanzacției, de luni avem 10, odată cu includerea celor două ale Biofarm. Deci, acest lucru este important și pentru că în Europa ne confruntăm cu dificultăți în ceea ce privește disponibilitatea produselor, iar având aceste fabrici acum împreună, va exista și o siguranță mai mare în ceea ce privește livrarea mărfurilor. Asta e una. Din perspectiva personalului, cred că alăturarea Biofarm la grupul Polpharma este o oportunitate. Pentru că acum facem parte din grup, ceea ce deschide și accesul la informații noi pentru colegii de aici din afara României, schimbul de cunoștințe și, de asemenea, creează oportunități chiar și pentru a obține roluri noi în cadrul organizației. Deci, în acest caz, în ambele cazuri, din punct de vedere al capacității de producție și pentru dezvoltarea ulterioară angajaților, această fuziune sau această tranzacție este benefică.

Reporter: Bine, și vedeți creșterea, nu diminuarea unităților și a personalului.

Tamás Uri: Strategia Polpharma este întotdeauna creșterea. Întotdeauna creșterea.

Cătălin Vicol: După cum am menționat, astăzi livrăm peste 2 milioane de produse în România, plus încă 3 milioane pentru alte țări. 24 de milioane de unități. Creșterea înseamnă că trebuie să producem mai mult. Pentru a produce mai mult, avem nevoie de mai mult personal. Deci răspunsul este: absolut, avem nevoie de mai mulți oameni calificați în organizația noastră. Pentru că, știți, că este o piață extrem de reglementată și avem nevoie de oameni cu înaltă calificare pentru a produce medicamente.

Reporter: Și vă este greu să găsiți oameni buni?

Cătălin Vicol: Ne descurcăm.

Reporter: Pe piața românească și pe piața poloneză sau europeană?

Tamás Uri: Și noi ne descurcăm.

Cătălin Vicol: Suntem angajatori buni, de aceea oamenii vin și rămân cu noi mult timp.

Reporter: Înainte de această fuziune, care erau piețele dumneavoastră în afara României?

Cătălin Vicol: Avem o prezență importantă în Moldova și avem exporturi interesante în alte țări europene, precum și pe unele piețe africane. Și, de asemenea, dorim să ne extindem împreună cu Polpharma în Asia de Sud-Est. Există unele contacte acolo.

Reporter: Deci, produsele românești produse de Biofarm vor fi exportate pe piețele pe care activați în prezent.

Tamás Uri: Da, așa cum am spus la început, avem un portofoliu complementar și Biofarm, pe lângă moștenirea foarte frumoasă de peste 100 de ani, are, de asemenea, produse foarte bune care cred că vor fi benefice pentru alte țări. Polpharma intenționează și dorește să aibă aceste produse pe alte piețe.

Reporter: Deci, concluzia este că este o afacere bună pentru România. Deci sunteți mulțumit de această afacere și intenționați să rămâneți în România pentru o lungă perioadă de timp?

Tamás Uri: Da, Polpharma face întotdeauna planuri pe termen lung. Chiar și ieri am avut o întâlnire virtuală cu proprietarul Polpharma, în care și-a exprimat gândurile, iar unul dintre primele gânduri transmise a fost să planificăm pe termen lung. Acesta a fost mesajul principal.

Una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul farmaceutic românesc

Achiziția Biofarm, emitent listat la Bursa de Valori București, pentru care Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Polpharma) a fost asistată de firma de servicii de consultanță juridică și fiscală CMS, s-a realizat prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară la un preț de 1,3790 lei pe acțiune. Aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, tranzacția a avut o valoare totală de aproximativ 1,36 miliarde lei (270 milioane euro), potrivit CMS.

Preluarea a avut la bază un acord de implementare semnat în data de 6 mai 2026 între Polpharma, Longshield Investment Group și Lion Capital. În baza acestui acord, Longshield Investment Group și Lion Capital, care dețineau împreună aproximativ 88,4% din capitalul social al Biofarm, s-au angajat să își vândă acțiunile în cadrul ofertei.

„Cu o valoare de aproximativ 270 milioane euro, achiziția reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții publice de fuziuni și achiziții de pe piața de capital din România din ultimii ani și una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul farmaceutic românesc”, au preczat oficialii CMS.

Potrivit datelor oficiale, Grupul Polpharma, înființată în anul 1935, este una dintre cele mai mari douăzeci de companii farmaceutice din lume și un lider în Europa Centrală și de Est (CEE). Produsele sale sunt disponibile pe peste 80 de piețe din întreaga lume, iar compania are aproximativ 6.200 de angajați în total, inclusiv peste 4.500 în Polonia. Forța sa de muncă include 60 de titulari de doctorate, în timp ce divizia de cercetare și dezvoltare reunește aproximativ 400 de experți.