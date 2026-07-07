Takeda marchează 245 de ani de tradiție japoneză, prin investiții în educație și sănătate în România

Compania biofarmaceutică Takeda marchează 245 de ani de istorie, încredere și inovație pentru viitor prin două inițiative care arată investiția în următoarea generație: inaugurarea spațiului de studiu Takeda Hall, la Facultatea de Studii Interdisciplinare a Universității din București și continuarea programului de burse pentru elevi, dedicat schimbului de experiență dintre România și Japonia, derulat în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Centrul de Studii Româno-Japoneze “Angela Hondru”.

Istoria Takeda începe în 1781, la Osaka, unde fondatorul Chobei Takeda, care comercializa remedii tradiționale japoneze și chinezești, a construit repede o reputație de integritate în afaceri și calitate a produselor. De-a lungul anilor, compania a evoluat constant prin înființarea diviziei de cercetare și dezvoltare, având astăzi statutul de companie biofarmaceutică globală, prezentă în peste 80 de țări.

În România, compania este prezentă de 14 ani, fiind un partener de încredere al sistemului local de sănătate și aducând pacienților din țară terapii inovatoare în domenii medicale precum bolile rare, bolile gastrointestinale, oncologia, neuroștiințele, terapiile derivate din plasmă și vaccinurile.

„Aniversarea celor 245 de ani ai Takeda este, înainte de toate, un moment de recunoștință pentru încrederea construită în timp, pacient cu pacient, încă din 1781. Totodată, această aniversare este despre continuitate și perseverență. Pentru noi, viitorul se regăsește în oameni: studenți, tineri profesioniști și schimb de cunoaștere între culturi. Investim în educația viitoarei generații prin programul de burse REC, care aduce împreună cultura română și cea japoneză, și prin programul nostru de internship, dedicat tinerilor cercetători chiar de la începutul drumului lor. La Takeda, tot ceea ce facem este construit în jurul a patru priorități fundamentale: pacienți, încredere, reputație, business. Și nu este o coincidență că businessul vine ultimul, pentru că el este sustenabil doar atunci când primele trei sunt prioritizate. Privim spre viitor cu dorința profundă de a contribui, alături de partenerii noștri, la o lume în care sănătatea înseamnă nu doar tratament, ci și grijă, demnitate și șansa la un mâine mai bun”, a declarat Todor Kesimov, Country Head Romania & Bulgaria, Takeda. Citeşte comunicatul integral AICI