Prima pagină » Comunicate » This Lidl Life revine la Beach, Please! cu cel mai mare magazin Lidl de festival de până acum, aducând prețurile accesibile din magazine direct în inima distracției

This Lidl Life revine la Beach, Please! cu cel mai mare magazin Lidl de festival de până acum, aducând prețurile accesibile din magazine direct în inima distracției

Lidl România revine, pentru al treilea an consecutiv, la Beach, Please!, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, și marchează în acest sezon o nouă premieră: deschiderea unui magazin și în cadrul Nibiru.
This Lidl Life revine la Beach, Please! cu cel mai mare magazin Lidl de festival de până acum, aducând prețurile accesibile din magazine direct în inima distracției
Mediafax
06 iul. 2026, 18:05, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ca parte din strategia sa de a fi alături de oameni zi de zi, în rutina zilnică, dar și în momentele speciale, și de a aduce valoare adăugată în comunități, retailerul își aduce universul mai aproape de publicul tânăr printr-un magazin semnificativ mai mare. Cu o suprafață de 1.024 mp — de două ori mai mare față de anul trecut — Lidl se poziționează direct în mijlocul uneia dintre cele mai intense experiențe ale verii, asigurându-le festivalierilor acces rapid la produsele preferate, la aceleași prețuri accesibile cu care s-au obișnuit.

Începând cu 8 iulie și până pe 30 august, magazinul sezonier Lidl din Costinești, cu o suprafață dublă față de cel din anul anterior, va fi deschis atât pentru participanții la Beach, Please! și Nibiru, cât și pentru localnici și turiști, oferind aceeași experiență de cumpărături și aceleași prețuri accesibile pe care clienții le cunosc din magazinele Lidl din toată țara. În plus, sortimentul este adaptat nevoilor specifice sezonului și atmosferei de festival, asigurându-le participanților accesul  la produsele de care au nevoie pentru a se bucura pe deplin de experiența de festival.

Sub conceptul „This Lidl Life” își aduce universul mai aproape de publicul tânăr, demonstrând încă o dată că este prezent acolo unde oamenii își creează amintiri și trăiesc experiențe autentice. De la produse proaspete și articole pentru plajă până la activări speciale și experiențe interactive, Lidl completează experiența de festival cu produse de calitate la prețuri accesibile și momente care știi că merită. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da