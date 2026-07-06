This Lidl Life revine la Beach, Please! cu cel mai mare magazin Lidl de festival de până acum, aducând prețurile accesibile din magazine direct în inima distracției

Ca parte din strategia sa de a fi alături de oameni zi de zi, în rutina zilnică, dar și în momentele speciale, și de a aduce valoare adăugată în comunități, retailerul își aduce universul mai aproape de publicul tânăr printr-un magazin semnificativ mai mare. Cu o suprafață de 1.024 mp — de două ori mai mare față de anul trecut — Lidl se poziționează direct în mijlocul uneia dintre cele mai intense experiențe ale verii, asigurându-le festivalierilor acces rapid la produsele preferate, la aceleași prețuri accesibile cu care s-au obișnuit.

Începând cu 8 iulie și până pe 30 august, magazinul sezonier Lidl din Costinești, cu o suprafață dublă față de cel din anul anterior, va fi deschis atât pentru participanții la Beach, Please! și Nibiru, cât și pentru localnici și turiști, oferind aceeași experiență de cumpărături și aceleași prețuri accesibile pe care clienții le cunosc din magazinele Lidl din toată țara. În plus, sortimentul este adaptat nevoilor specifice sezonului și atmosferei de festival, asigurându-le participanților accesul la produsele de care au nevoie pentru a se bucura pe deplin de experiența de festival.

Sub conceptul „This Lidl Life” își aduce universul mai aproape de publicul tânăr, demonstrând încă o dată că este prezent acolo unde oamenii își creează amintiri și trăiesc experiențe autentice. De la produse proaspete și articole pentru plajă până la activări speciale și experiențe interactive, Lidl completează experiența de festival cu produse de calitate la prețuri accesibile și momente care știi că merită. Citeşte comunicatul integral AICI