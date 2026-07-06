Ploom a lansat LYO în România

Sortimentele LYO sunt disponibile în majoritatea punctelor de vânzare care comercializează rezerve pentru dispozitivele de încălzit, atât în retailul tradițional cât și în cel modern, inclusiv în insulele Ploom și pe platforma proprie de e-Commerce, www.ploom.ro.

LYO, conceput exclusiv pentru Ploom, brandul global de dispozitive de încălzit al JTI, oferă o experiență de gust vibrantă, cu arome intense.

„Lansarea LYO reflectă angajamentul nostru constant de a oferi produse de înaltă calitate, care să răspundă feedback-ului, nevoilor și experienței consumatorilor, susținute de inovație continuă”, a declarat Veljko Vuckovic, Ploom Strategy & Portfolio and Deployment Vice President, precizând: „în perioada 2025–2027, o parte substanțială din investițiile globale va fi alocată pentru consolidarea brandului global de produse cu potential de risc redus Ploom. Introducerea LYO sub umbrela Ploom extinde și mai mult opțiunile pe care le oferim consumatorilor prin portofoliul nostru.” Citeşte comunicatul integral AICI