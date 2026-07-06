FERRARI 12CILINDRI MANUALE: CEA MAI PURĂ EXPRESIE A CONDUSULUI

• Ferrari 12Cilindri Manuale, o serie specială în ediție limitată a modelului Ferrari 12Cilindri, introduce noul sistem Manuale shift-by-wire dezvoltat intern de Ferrari, care oferă o experiență de condus manuală autentică, păstrând în același timp toate avantajele transmisiei DCT de la Ferrari, sporind și mai mult interacțiunea directă dintre șofer și mașină. • Motorul V12 aspirat natural este cuplat cu noua arhitectură de comandă manuală, care dispune de un schimbător de viteze și o pedală de ambreiaj de tip „clutch-by-wire”, ce combină mecanica de înaltă precizie cu electronica pentru a oferi o interpretare modernă a schimbării manuale a treptelor de viteză, alături de opțiunea de a conduce în modul automat. Ferrari 12Cilindri Manuale, disponibil într-o serie limitată de 1111 unități, se bazează pe programul de personalizare Tailor Made, oferind specificații exclusive în care măiestria, designul și atenția la detalii se îmbină mai armonios ca niciodată.