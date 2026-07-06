Prima pagină » Comunicate » FERRARI 12CILINDRI MANUALE: CEA MAI PURĂ EXPRESIE A CONDUSULUI

FERRARI 12CILINDRI MANUALE: CEA MAI PURĂ EXPRESIE A CONDUSULUI

• Ferrari 12Cilindri Manuale, o serie specială în ediție limitată a modelului Ferrari 12Cilindri, introduce noul sistem Manuale shift-by-wire dezvoltat intern de Ferrari, care oferă o experiență de condus manuală autentică, păstrând în același timp toate avantajele transmisiei DCT de la Ferrari, sporind și mai mult interacțiunea directă dintre șofer și mașină. • Motorul V12 aspirat natural este cuplat cu noua arhitectură de comandă manuală, care dispune de un schimbător de viteze și o pedală de ambreiaj de tip „clutch-by-wire”, ce combină mecanica de înaltă precizie cu electronica pentru a oferi o interpretare modernă a schimbării manuale a treptelor de viteză, alături de opțiunea de a conduce în modul automat. Ferrari 12Cilindri Manuale, disponibil într-o serie limitată de 1111 unități, se bazează pe programul de personalizare Tailor Made, oferind specificații exclusive în care măiestria, designul și atenția la detalii se îmbină mai armonios ca niciodată.
FERRARI 12CILINDRI MANUALE: CEA MAI PURĂ EXPRESIE A CONDUSULUI
Mediafax
06 iul. 2026, 15:40, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

 

  • Motorul V12 aspirat natural este cuplat cu noua arhitectură de comandă manuală, care dispune de un schimbător de viteze și o pedală de ambreiaj de tip „clutch-by-wire”, ce combină mecanica de înaltă precizie cu electronica pentru a oferi o interpretare modernă a schimbării manuale a treptelor de viteză, alături de opțiunea de a conduce în modul automat.
  • Ferrari 12Cilindri Manuale, disponibil într-o serie limitată de 1111 unități, se bazează pe programul de personalizare Tailor Made, oferind specificații exclusive în care măiestria, designul și atenția la detalii se îmbină mai armonios ca niciodată.Ferrari a dezvăluit astăzi modelul Ferrari 12Cilindri Manuale, o serie specială în ediție limitată a modelului Ferrari 12Cilindri, care deschide o nouă cale de a experimenta cea mai pură expresie a ADN-ului Ferrari, plasând relația dintre inputul șoferului, mecanică și control în centrul experienței de condus. Concepută pentru cei care caută o experiență de condus fizică și conștientă, fără a compromite manevrabilitatea, mașina combină tradiția emoțiilor de condus specifice modelelor Ferrari Gran Turismo din anii 1950, 60 și 70 cu cea mai avansată tehnologie contemporană, având scopul de a face interacțiunea dintre șofer și mașină și mai directă. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da