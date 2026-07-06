FERRARI 12CILINDRI MANUALE: CEA MAI PURĂ EXPRESIE A CONDUSULUI
• Ferrari 12Cilindri Manuale, o serie specială în ediție limitată a modelului Ferrari 12Cilindri, introduce noul sistem Manuale shift-by-wire dezvoltat intern de Ferrari, care oferă o experiență de condus manuală autentică, păstrând în același timp toate avantajele transmisiei DCT de la Ferrari, sporind și mai mult interacțiunea directă dintre șofer și mașină.
• Motorul V12 aspirat natural este cuplat cu noua arhitectură de comandă manuală, care dispune de un schimbător de viteze și o pedală de ambreiaj de tip „clutch-by-wire”, ce combină mecanica de înaltă precizie cu electronica pentru a oferi o interpretare modernă a schimbării manuale a treptelor de viteză, alături de opțiunea de a conduce în modul automat.
Ferrari 12Cilindri Manuale, disponibil într-o serie limitată de 1111 unități, se bazează pe programul de personalizare Tailor Made, oferind specificații exclusive în care măiestria, designul și atenția la detalii se îmbină mai armonios ca niciodată.
Motorul V12 aspirat natural este cuplat cu noua arhitectură de comandă manuală, care dispune de un schimbător de viteze și o pedală de ambreiaj de tip „clutch-by-wire”, ce combină mecanica de înaltă precizie cu electronica pentru a oferi o interpretare modernă a schimbării manuale a treptelor de viteză, alături de opțiunea de a conduce în modul automat.
Ferrari 12Cilindri Manuale, disponibil într-o serie limitată de 1111 unități, se bazează pe programul de personalizare Tailor Made, oferind specificații exclusive în care măiestria, designul și atenția la detalii se îmbină mai armonios ca niciodată.Ferrari a dezvăluit astăzi modelul Ferrari 12Cilindri Manuale, o serie specială în ediție limitată a modelului Ferrari 12Cilindri, care deschide o nouă cale de a experimenta cea mai pură expresie a ADN-ului Ferrari, plasând relația dintre inputul șoferului, mecanică și control în centrul experienței de condus. Concepută pentru cei care caută o experiență de condus fizică și conștientă, fără a compromite manevrabilitatea, mașina combină tradiția emoțiilor de condus specifice modelelor Ferrari Gran Turismo din anii 1950, 60 și 70 cu cea mai avansată tehnologie contemporană, având scopul de a face interacțiunea dintre șofer și mașină și mai directă. Citeşte comunicatul integral AICI