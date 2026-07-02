Lewis Hamilton nu renunță la lupta pentru titlu în Formula 1: „Nu s-a terminat”

Pilotul Ferrari a glumit pe seama șanselor sale la campionat, spunând că singura modalitate prin care și-ar putea învinge rivalii ar fi să le saboteze monoposturile. „În afară de cazul în care aș intra în garajul Mercedes și le-aș desface șuruburile…”, a spus Hamilton, râzând, la conferința de presă înainte de weekendul din Marea Britanie.

Britanicul a apreciat însă nivelul la care evoluează fosta sa echipă.

„Mercedes operează la un nivel incredibil. Ce au făcut în acest an este remarcabil și va fi foarte greu pentru oricine să-i ajungă din urmă. Red Bull a făcut un pas înainte, astfel că, fără îndoială, Max va conta în lupta pentru titlu și are ritmul necesar pentru a se bate cu Mercedes”, a spus el.

Hamilton a subliniat că Ferrari trebuie să rămână concentrată pe maximizarea rezultatelor în fiecare etapă.

„Ca echipă trebuie să continuăm să credem, să muncim și să scoatem maximum din fiecare weekend. Nu s-a terminat până nu se termină (n.r. – sezonul)”, a adăugat el.

„Foarte special”

Pilotul britanic a vorbit și despre emoția de a concura la Silverstone în culorile Ferrari.

„Este întotdeauna foarte special. Anul trecut a fost prima mea cursă aici în roșu. Nu mi-am imaginat niciodată că voi avea șansa să pilotez pentru Ferrari, așa că acum este și mai special. Când concurezi acasă, primești un plus de energie din partea fanilor și sper ca acest lucru să ne împingă înainte”, a spus multiplul campion.

Hamilton a admis că Ferrari mai are de recuperat în privința performanței, după etapa precedentă din Austria.

„Am pierdut aproximativ patru zecimi pe liniile drepte. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte până când vom reuși să reducem acest deficit”, a completat britanicul.

După opt etape, Hamilton ocupă locul al treilea în clasamentul general, cu 125 de puncte. Pe primele două poziții se află piloții Mercedes: Kimi Antonelli, cu 171 de puncte, respectiv George Russell, cu 131 de puncte.

Lando Norris: „Vom reveni în lupta pentru victorii”

Tot în cadrul conferinței de presă, campionul mondial en-titre Lando Norris a declarat că are încredere că poate învinge orice adversar, dar a subliniat că progresul McLaren va veni în timp.

„Cred că pot învinge orice pilot. Ceea ce face Max de-a lungul unui sezon este impresionant. Suntem realiști în privința poziției în care ne aflăm acum, dar suntem optimiști pentru viitor. Știu de ce este capabil McLaren și sunt convins că vom reveni în lupta pentru podiumuri și victorii”, a spus el.

Întrebat despre speculațiile potrivit cărora Verstappen ar putea ajunge la McLaren, Norris a respins ideea unei schimbări în viitorul apropiat.

„Eu și Oscar lucrăm foarte bine împreună și sunt încântat să continuăm să colaborăm mulți ani de acum înainte”, a spus britanicul, făcând referire la coechipierul său Oscar Piastri.

În ultimele zile, presa internațională a speculat că Verstappen ar putea părăsi Red Bull, fiind asociat atât cu Mercedes, cât și cu McLaren. Atât directorul Mercedes, Toto Wolff, cât și CEO-ul McLaren Racing, Zak Brown, au declarat însă după Marele Premiu al Austriei că sunt mulțumiți de actualele formule de piloți.