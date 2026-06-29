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Formula 1: Marele Premiu al Austriei aduce un nou echilibru în lupta pentru titlu

Marele Premiu al Austriei de Formula 1 a oferit una dintre cele spectaculoase curse ale sezonului, cu schimbări de ritm, erori importante și o luptă tot mai deschisă pentru titlul mondial.
Formula 1: Marele Premiu al Austriei aduce un nou echilibru în lupta pentru titlu
sursă foto: Otto Moretti/IPA via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
29 iun. 2026, 20:04, Sport
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Marele Premiu al Austriei a adus un nou echilibru în Formula 1, cu o victorie importantă în lupta la titlu pentru pilotul Mercedes, George Russell. Totodată, liderul clasamentului general, Kimi Antonelli, tot de la Mercedes, a avut o evoluție oscilantă, însă a încheiat pe podium, confirmând potențialul uriaș avut. În plus, s-a consemnat și un semnal clar de revenire din partea fostului campion mondial Max Verstappen.

Pe circuitul de la Spielberg, diferențele dintre echipele de top s-au redus considerabil, iar lupta pentru titlu rămâne complet deschisă după una dintre cele mai strânse curse ale sezonului.

Russell, victorie crucială în lupta pentru titlu

Pilotul echipei Mercedes a obținut a doua victorie a sezonului, prima după startul din Australia, și a confirmat revenirea sa în forma de vârf.

„Aceste curse te testează psihologic, iar ultimele două weekenduri au fost esențiale pentru mine ca să îmi demonstrez că pot câștiga din nou”, a declarat Russell după cursă.

Succesul său a venit într-un moment important, reducând ecartul la 40 de puncte față de coechipierul Antonelli în clasamentul general. Cei doi piloți Mercedes ocupă primele două poziții ale ierarhiei.

Antonelli, weekend promițător, decis de detalii

Deși a încheiat pe podium, Antonelli a avut un weekend marcat de erori fine și momente de pierdere a ritmului, începând încă din calificări.

Tânărul italian a explicat că a avut probleme de adaptare în fazele cheie ale cursei, dar a reușit un final puternic.

„Am avut ritm bun spre final, dar am pierdut timp important la început. Sunt lucruri din care trebuie să învăț”, a spus Antonelli.

Verstappen și Red Bull, semne clare de revenire; Ferrari pierde teren

Echipa Red Bull Racing a adus upgrade-uri importante. Max Verstappen a fost din nou în lupta directă pentru victorie, terminând foarte aproape de Russell.

Verstappen s-a declarat extrem de încurajat de evoluția avută pe circuitul de casă al echipei sale. „A fost pentru prima dată când am simțit cu adevărat că mă pot lupta pentru victorie. A fost un drum lung până să revenim în top trei și să avem o șansă reală la succes”, a spus cvadruplul campion mondial.

În schimb, Ferrari a părut să facă un pas înapoi la Spielberg.

Lewis Hamilton, câștigător în urmă cu două săptămâni la Barcelona, a recunoscut că Scuderia nu a avut ritmul necesar pentru a se lupta cu Mercedes și Red Bull, după ce a terminat doar pe locul 5, în timp ce coechipierul său, Charles Leclerc, a încheiat abia pe poziția a opta.

„Ei au făcut un pas uriaș înainte”, a declarat Hamilton, referindu-se la progresul celor de la Red Bull.

Septuplul campion mondial a estimat că pachetul de upgrade-uri adus de echipa austriacă a adus un câștig de cel puțin trei zecimi de secundă pe tur, după ce monopostul a fost ușurat cu aproximativ nouă kilograme.

La finalul săptămânii este programată etapa a 9-a din cadrul sezonului, în Marea Britanie.

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