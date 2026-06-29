Formula 1: Marele Premiu al Austriei aduce un nou echilibru în lupta pentru titlu

Marele Premiu al Austriei a adus un nou echilibru în Formula 1, cu o victorie importantă în lupta la titlu pentru pilotul Mercedes, George Russell. Totodată, liderul clasamentului general, Kimi Antonelli, tot de la Mercedes, a avut o evoluție oscilantă, însă a încheiat pe podium, confirmând potențialul uriaș avut. În plus, s-a consemnat și un semnal clar de revenire din partea fostului campion mondial Max Verstappen.
Pe circuitul de la Spielberg, diferențele dintre echipele de top s-au redus considerabil, iar lupta pentru titlu rămâne complet deschisă după una dintre cele mai strânse curse ale sezonului.
Pilotul echipei Mercedes a obținut a doua victorie a sezonului, prima după startul din Australia, și a confirmat revenirea sa în forma de vârf.
„Aceste curse te testează psihologic, iar ultimele două weekenduri au fost esențiale pentru mine ca să îmi demonstrez că pot câștiga din nou”, a declarat Russell după cursă.
Succesul său a venit într-un moment important, reducând ecartul la 40 de puncte față de coechipierul Antonelli în clasamentul general. Cei doi piloți Mercedes ocupă primele două poziții ale ierarhiei.
Deși a încheiat pe podium, Antonelli a avut un weekend marcat de erori fine și momente de pierdere a ritmului, începând încă din calificări.
Tânărul italian a explicat că a avut probleme de adaptare în fazele cheie ale cursei, dar a reușit un final puternic.
„Am avut ritm bun spre final, dar am pierdut timp important la început. Sunt lucruri din care trebuie să învăț”, a spus Antonelli.
Echipa Red Bull Racing a adus upgrade-uri importante. Max Verstappen a fost din nou în lupta directă pentru victorie, terminând foarte aproape de Russell.
Verstappen s-a declarat extrem de încurajat de evoluția avută pe circuitul de casă al echipei sale. „A fost pentru prima dată când am simțit cu adevărat că mă pot lupta pentru victorie. A fost un drum lung până să revenim în top trei și să avem o șansă reală la succes”, a spus cvadruplul campion mondial.
În schimb, Ferrari a părut să facă un pas înapoi la Spielberg.
Lewis Hamilton, câștigător în urmă cu două săptămâni la Barcelona, a recunoscut că Scuderia nu a avut ritmul necesar pentru a se lupta cu Mercedes și Red Bull, după ce a terminat doar pe locul 5, în timp ce coechipierul său, Charles Leclerc, a încheiat abia pe poziția a opta.
„Ei au făcut un pas uriaș înainte”, a declarat Hamilton, referindu-se la progresul celor de la Red Bull.
Septuplul campion mondial a estimat că pachetul de upgrade-uri adus de echipa austriacă a adus un câștig de cel puțin trei zecimi de secundă pe tur, după ce monopostul a fost ușurat cu aproximativ nouă kilograme.
La finalul săptămânii este programată etapa a 9-a din cadrul sezonului, în Marea Britanie.