Formula 1 revine la Sepang. Etapa anulată din Bahrain, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, va avea loc în Malaezia

Decizia anunțată duminică vine după ce Marele Premiu al Bahrainului, programat inițial în aprilie, a fost anulat din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu și a riscurilor de securitate generate de războiul dintre Iran și coaliția formată din Israel și Statele Unite ale Americii. Din aceleași motive a fost anulată și etapa din Arabia Saudită.

Reprezentanții competiției automobilistice Formula 1 au căutat o soluție pentru a păstra Bahrainul în calendarul competițional.

Noua cursă va avea loc între Marele Premiu al Azerbaidjanului și cel al statului Singapore. Organizatorii au precizat că restul calendarului pentru sezonul 2026 rămâne neschimbat, iar desfășurarea evenimentului este condiționată de aprobarea finală a Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor.

Sepang, considerat unul dintre cele mai spectaculoase circuite

Președintele și CEO-ul Formula 1, Stefano Domenicali, a afirmat că acordul demonstrează capacitatea competiției de a găsi soluții în situații dificile.

„Încă o dată, sportul și-a demonstrat capacitatea de a se adapta, de a găsi soluții și de a merge mai departe, oferind un moment special tuturor celor care urmăresc Formula 1. Cel mai important, aceasta este o veste excelentă pentru fanii noștri. Ei se vor bucura în continuare de un calendar complet și spectaculos, iar Formula 1 va reveni pe un circuit extraordinar. Malaezia este o țară incredibilă, iar Sepang ocupă un loc special în istoria Formulei 1”, a declarat el.

La rândul său, președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a subliniat că siguranța a fost principalul criteriu în luarea deciziei.

„Sunt extrem de mândru de colaborarea care va permite Malaeziei să găzduiască Marele Premiu al Bahrainului din 2026 pe emblematicul circuit Sepang. Pe tot parcursul acestui proces, FIA, Formula 1 și partenerii noștri din Bahrain au analizat toate opțiunile posibile, având ca prioritate siguranța și bunăstarea echipelor, oficialilor, voluntarilor și fanilor. Malaezia a avut întotdeauna un loc important în istoria Formulei 1, iar revenirea campionatului la Sepang este dovada relației strânse pe care o avem cu motorsportul malaezian și a cooperării internaționale din acest sport”, a declarat șeful FIA.

Circuitul de la Sepang a găzduit Marele Premiu al Malaeziei între 1999 și 2017 și este considerat unul dintre cele mai apreciate trasee din Formula 1, datorită configurației tehnice, curselor spectaculoase și condițiilor meteorologice imprevizibile. Ultimul câștigător pe acest circuit a fost Max Verstappen.