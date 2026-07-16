Formula 1. Campionul mondial en-titre Lando Norris va primi o penalizare de zece locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei

McLaren a anunțat joi că aceasta este a patra unitate electronică de putere utilizată pe monopostul lui Norris în acest sezon, ceea ce atrage automat o penalizare de zece poziții pe grila de start.

Potrivit echipei britanice, prima unitate a suferit o defecțiune ireversibilă în China, ceea ce l-a împiedicat pe Norris să ia startul în Marele Premiu. A doua, montată în Japonia, a fost retrasă după ce a întâmpinat probleme în antrenamentele libere, iar ulterior, deși a fost reparată, a cedat definitiv în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere de la Marele Premiu al Principatului Monaco. De atunci, Norris a concurat cu cea de-a treia și ultima unitate aflată în limita regulamentară.

McLaren a precizat că furnizorul său de motoare, Mercedes-AMG, a introdus între timp o serie de îmbunătățiri de fiabilitate la noile unități electronice de putere, însă pentru a beneficia de acestea echipa trebuie să utilizeze o componentă suplimentară, ceea ce implică penalizarea regulamentară.

Formația britanică a ales să suporte sancțiunea la Spa-Francorchamps, considerând că circuitul belgian oferă mai multe oportunități de depășire decât etapele următoare din Ungaria și Țările de Jos.

McLaren intenționează să utilizeze această a patra unitate de electronică de putere până la finalul sezonului, cu scopul de a maximiza fiabilitatea și de a evita alte penalizări sportive.

Campion mondial en-titre, Norris ocupă în prezent locul al cincilea în clasamentul piloților, cu 97 de puncte, înaintea etapei din Belgia, programată la finalul aceste săptămâni.