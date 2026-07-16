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Formula 1. Campionul mondial en-titre Lando Norris va primi o penalizare de zece locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial în exercițiu, va fi penalizat cu zece locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei de Formula 1, după ce echipa sa a decis să monteze o nouă unitate de electronică de putere, depășind numărul de componente permis de regulament.
Formula 1. Campionul mondial en-titre Lando Norris va primi o penalizare de zece locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei
sursă foto: IPA/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
16 iul. 2026, 15:05, Sport
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McLaren a anunțat joi că aceasta este a patra unitate electronică de putere utilizată pe monopostul lui Norris în acest sezon, ceea ce atrage automat o penalizare de zece poziții pe grila de start.

Potrivit echipei britanice, prima unitate a suferit o defecțiune ireversibilă în China, ceea ce l-a împiedicat pe Norris să ia startul în Marele Premiu. A doua, montată în Japonia, a fost retrasă după ce a întâmpinat probleme în antrenamentele libere, iar ulterior, deși a fost reparată, a cedat definitiv în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere de la Marele Premiu al Principatului Monaco. De atunci, Norris a concurat cu cea de-a treia și ultima unitate aflată în limita regulamentară.

McLaren a precizat că furnizorul său de motoare, Mercedes-AMG, a introdus între timp o serie de îmbunătățiri de fiabilitate la noile unități electronice de putere, însă pentru a beneficia de acestea echipa trebuie să utilizeze o componentă suplimentară, ceea ce implică penalizarea regulamentară.

Formația britanică a ales să suporte sancțiunea la Spa-Francorchamps, considerând că circuitul belgian oferă mai multe oportunități de depășire decât etapele următoare din Ungaria și Țările de Jos.

McLaren intenționează să utilizeze această a patra unitate de electronică de putere până la finalul sezonului, cu scopul de a maximiza fiabilitatea și de a evita alte penalizări sportive.

Campion mondial en-titre, Norris ocupă în prezent locul al cincilea în clasamentul piloților, cu 97 de puncte, înaintea etapei din Belgia, programată la finalul aceste săptămâni.

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