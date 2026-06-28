Grand Prix-ul din Austria: George Russell, victorie cu plecare din pole position

George Russell a trecut primul linia de sosire a cursei din Austria, bifând astfel a doua victorie a sezonului, după ce din Marele Premiu al Australiei. Poziția secundă a fost ocupată de fostul campion mondial, Max Verstappen (Red Bull), iar podiumul a fost completat de Kimi Antonelli (Mercedes).

Locurile patru și cinci au fost ocupate de Oscar Piastri (McLaren) și Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull) a terminat cursa pe poziția a șasea, iar în urma sa a fost campionul mondial en-titre, Lando Norris (McLaren).

Top 10 a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Liam Lawson și Arvid Lindblad, ambii piloții Racing Bulls.

Clasamentul piloților după cursa din Austria.