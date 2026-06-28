Prima pagină » Știrile zilei » Grand Prix-ul din Austria: George Russell, victorie cu plecare din pole position

Grand Prix-ul din Austria: George Russell, victorie cu plecare din pole position

Pilotul echipei Mercedes, George Russell, a reușit să câștige Marele Premiu al Austriei, după ce sâmbătă a securizat plecare din prima poziție a grilei de start. Aceasta este a doua victorie a sezonului pentru Russell care urca pe poziția secundă a clasamentului piloților.
Grand Prix-ul din Austria: George Russell, victorie cu plecare din pole position
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 17:56, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

George Russell a trecut primul linia de sosire a cursei din Austria, bifând astfel a doua victorie a sezonului, după ce din Marele Premiu al Australiei. Poziția secundă a fost ocupată de fostul campion mondial, Max Verstappen (Red Bull), iar podiumul a fost completat de Kimi Antonelli (Mercedes). 

Locurile patru și cinci au fost ocupate de Oscar Piastri (McLaren) și Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull) a terminat cursa pe poziția a șasea, iar în urma sa a fost campionul mondial en-titre, Lando Norris (McLaren). 

Top 10 a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Liam Lawson și Arvid Lindblad, ambii piloții Racing Bulls. 

Clasamentul piloților după cursa din Austria.

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puncte 
  2. George Russell (Mercedes) – 131 puncte 
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puncte
  4. Oscar Piastri (McLaren) – 80 puncte 
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puncte
  6. Lando Norris (McLaren) – 79 puncte
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 73 puncte
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puncte
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puncte
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 puncte
  11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puncte
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puncte
  14. Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 puncte
  15. Alex Albon (Williams) – 5 puncte
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puncte
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punct
  19. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puncte
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puncte
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.ro
Diana Șoșoacă a plecat din nou în Rusia. Din Piața Roșie, din Moscova, laudă sistemul lui Putin: „Ăștia sunt extrem de civilizați”
Gandul
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Cancan
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport
Cum s-a pregătit Iașul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
Libertatea
Zodia care va avea mari probleme de sănătate în luna iulie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu
CSID
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da