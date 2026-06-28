Grand Prix-ul din Austria: George Russell, victorie cu plecare din pole position

George Russell a trecut primul linia de sosire a cursei din Austria, bifând astfel a doua victorie a sezonului, după ce din Marele Premiu al Australiei. Poziția secundă a fost ocupată de fostul campion mondial, Max Verstappen (Red Bull), iar podiumul a fost completat de Kimi Antonelli (Mercedes).
Locurile patru și cinci au fost ocupate de Oscar Piastri (McLaren) și Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull) a terminat cursa pe poziția a șasea, iar în urma sa a fost campionul mondial en-titre, Lando Norris (McLaren).
Top 10 a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Liam Lawson și Arvid Lindblad, ambii piloții Racing Bulls.
Clasamentul piloților după cursa din Austria.
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puncte
- George Russell (Mercedes) – 131 puncte
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) – 80 puncte
- Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puncte
- Lando Norris (McLaren) – 79 puncte
- Max Verstappen (Red Bull) – 73 puncte
- Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puncte
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puncte
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 puncte
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte
- Franco Colapinto (Alpine) – 16 puncte
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puncte
- Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 puncte
- Alex Albon (Williams) – 5 puncte
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puncte
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punct
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puncte
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puncte
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte