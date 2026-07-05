Formula 1: Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii. Antonelli rămâne lider

Marele Premiu al Marii Britanii, desfășurat pe circuitul de la Silverstone din centrul Angliei, a oferit o cursă spectaculoasă, cu răsturnări de situație care au influențat atât lupta pentru victorie, cât și clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1.

Leclerc a preluat conducerea încă de la start

Charles Leclerc a pornit de pe locul al doilea, dar a preluat imediat conducerea cursei, depășindu-l pe pilotul Mercedes Kimi Antonelli, care pornise primul, potrivit Formula1.com. Colegul său de la Ferrari, Lewis Hamilton, a urcat pe locul al doilea, în timp ce Antonelli, liderul clasamentului general al Campionatului Mondial de Formula 1, a rămas pe poziția a treia în primele tururi.

Leclerc și-a construit rapid un avans de câteva secunde și a dominat prima parte a cursei. Singurul moment în care a cedat șefia a fost în timpul opririi la boxe, când Antonelli a rămas pe circuit mai multe tururi și a trecut provizoriu pe primul loc.

Pilotul Mercedes a încercat să profite de strategia diferită a echipei sale, însă după oprirea la boxe a revenit pe circuit la peste șapte secunde în spatele lui Leclerc, fiind nevoit să recupereze diferența.

Defecțiunea care a schimbat cursa

Marele Premiu al Marii Britanii este una dintre etapele Campionatului Mondial de Formula 1, competiție care cuprinde mai multe curse desfășurate pe circuite din întreaga lume. Piloții acumulează puncte la fiecare etapă, iar clasamentul general stabilește campionul mondial la finalul sezonului. Înaintea cursei de la Silverstone, Antonelli conducea ierarhia cu un avans consistent față de George Russell.

Cursa s-a schimbat radical în turul 41. Antonelli, care redusese diferența față de Leclerc la puțin peste trei secunde, a anunțat prin radio că mașina sa are o problemă tehnică.

Mercedes a suspectat o defecțiune la protecția roții din stânga-față, iar italianul a fost chemat la boxe. Au urmat două opriri consecutive, mecanicii încercând să remedieze problema, însă Antonelli a pierdut orice șansă la victorie.

Pilotul Mercedes a revenit pe circuit mult în spatele liderilor, continuând să acuze probleme de manevrabilitate. El a primit ulterior și o penalizare de cinci secunde pentru depășirea limitelor circuitului. În final, s-a clasat doar pe locul 16, fără niciun punct, rezultat care i-a redus avantajul în clasamentul general.

Verstappen a abandonat

Cursa a luat o turnură neașteptată în ultimele tururi. În turul 48, cvadruplul campion mondial Max Verstappen a ieșit de pe circuit și a abandonat, iar pe traseu a intrat mașina de siguranță (Safety Car), în spatele căreia piloții sunt obligați să circule fără depășiri până când pista este din nou sigură. Profitând de această situație, majoritatea piloților din frunte au intrat la boxe pentru schimbul de pneuri, însă pilotul Mercedes George Russell a ales să rămână pe circuit, strategie care l-a propulsat pe locul al doilea, înaintea lui Lewis Hamilton. Cursa nu a mai fost reluată, astfel că Charles Leclerc a trecut primul linia de sosire, obținând a noua victorie din carieră și primul succes pe circuitul de la Silverstone.

Leclerc: „Sunt incredibil de fericit”

Vizibil emoționat după cursă, pilotul Ferrari a declarat că această victorie pune capăt unei perioade dificile pentru el și pentru Ferrari.

„Este incredibil. Poate că finalul nu a fost cel pe care mi l-aș fi imaginat, dar această victorie vine după câteva weekenduri foarte dificile. Am muncit enorm pentru a regăsi senzația potrivită la volan. Cred că ieri am descoperit ceva între cursa Sprint și calificări, iar astăzi am confirmat. Mașina s-a comportat din nou așa cum trebuie și sunt incredibil de fericit”, a spus Leclerc.

Antonelli rămâne lider

George Russell a încheiat cursa pe locul al doilea, iar Lewis Hamilton a completat podiumul. Pilotul McLaren Lando Norris s-a clasat pe locul al patrulea, în timp ce primele zece poziții au fost completate de Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson și Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto și Pierre Gasly (Alpine).

Pentru liderul campionatului, Kimi Antonelli, cursa de la Silverstone s-a încheiat cu o mare dezamăgire. Deși nu a obținut niciun punct la Silverstone, Antonelli a rămas lider al Campionatului Mondial de Formula 1, deoarece avansul acumulat în etapele precedente i-a permis să își păstreze primul loc. Totuși, diferența față de George Russell, ocupantul locului al doilea, s-a redus de la 43 la 25 de puncte.

Campionatul continuă în Belgia

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 este programată între 17 și 19 iulie, pe circuitul Spa-Francorchamps, contând pentru Marele Premiu al Belgiei. Traseul, situat în estul Belgiei, este considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile din calendarul Formulei 1, datorită lungimii sale, diferențelor mari de nivel și celebrei succesiuni de viraje Eau Rouge-Raidillon.