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Mutare de răsunet. Ferrari îl recrutează pe fostul director general al BMW Italia

Ferrari și-a ales noul director de marketing direct din conducerea BMW Italia.
Mutare de răsunet. Ferrari îl recrutează pe fostul director general al BMW Italia
Andreea Tobias
25 iun. 2026, 11:04, Știrile zilei
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Ferrari a anunțat numirea unui nou director de marketing, recrutat direct de la BMW. Massimiliano Di Silvestre va prelua funcția începând cu 1 iulie 2026.

Massimiliano Di Silvestre se va alătura Ferrari în calitate de Chief Marketing & Commercial Officer, începând cu 1 iulie 2026. Managerul va prelua responsabilitatea activităților comerciale și de marketing, notează it.motor1.com.

Mutarea vine la doar câteva săptămâni după anunțul plecării sale de la BMW Italia. Este considerată una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în industria auto italiană, Ferrari alegând un director provenit de la unul dintre principalii constructori premium europeni.

Douăzeci de ani de carieră la BMW

Di Silvestre părăsește Grupul BMW după aproape douăzeci de ani de activitate. În ultima perioadă, a condus BMW Italia în calitate de președinte și director general.

Sub conducerea sa, marca a crescut într-o perioadă marcată de transformarea sectorului auto și de extinderea ofertei de vehicule electrificate. Experiența sa în managementul comercial și în dezvoltarea afacerilor internaționale a convins Ferrari să îi încredințeze una dintre cele mai strategice funcții ale companiei.

Cine îi predă ștafeta la Ferrari

Di Silvestre îl va înlocui pe Enrico Galliera, care părăsește Ferrari după peste șaisprezece ani la conducerea departamentului de marketing și comercial. Pe durata mandatului lui Galliera, Ferrari a dublat cu mult livrările anuale și a crescut semnificativ cifra de afaceri.

Galliera a contribuit, în această perioadă, și la consolidarea valorii mărcii în segmentul de lux. Schimbarea de conducere marchează, astfel, finalul unei etape importante pentru departamentul de marketing al companiei.

Noul responsabil va gestiona o etapă importantă pentru Ferrari, care își extinde gama de modele. Marca a lansat recent SUV-ul Purosangue și modelul electric Luce.

Provocarea principală va fi menținerea exclusivității care a asigurat, până acum, succesul global al brandului, în paralel cu extinderea gamei de produse.

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