După reacțiile negative față de Ferrari Luce, CEO-ul Lamborghini spune că anularea propriului model electric a fost decizia corectă

Stephan Winkelmann, CEO-ul Lamborghini, a declarat miercuri că renunțarea la modelul electric Lanzador și la o versiune electrică a SUV-ului Urus, în favoarea modelelor plug-in hybrid, a fost „direcția corectă” pentru companie. El a precizat însă că „fiecare brand, fiecare companie trebuie să decidă pentru sine”.

„Decizia noastră de a trece de la motorul clasic la plug-in hybrid a fost una foarte importantă pentru noi și a funcționat”, a declarat Winkelmann pentru CNBC. „Nu vorbim despre competitorii noștri, dar fiecare are propria strategie”.

Winkelmann a refuzat să comenteze direct despre Ferrari Luce sau despre reacțiile pe care le-a provocat, dar a spus că „inovația este esențială” pentru succes. Totuși, el a precizat că inovația nu ar trebui făcută doar de dragul inovației sau impusă clienților.

„Observând piața, am văzut că nivelul de acceptare a vehiculelor electrice în rândul clienților noștri nu crește. De aceea am decis să renunțăm la o mașină complet electrică și să mergem spre un plug-in hybrid”, a spus el.

Lamborghini, companie deținută de grupul german Volkswagen, se numără printre producătorii auto care și-au redus investițiile în vehicule electrice, pe fondul cererii slabe.

Acțiunile Ferrari au scăzut marți cu aproximativ 8% la Milano și cu 5,3% la New York, după prezentarea modelului Luce, luni, în Italia.

Analiștii au spus că reacția investitorilor a fost provocată parțial de criticile legate de design.

Pe lângă îngrijorările investitorilor, modelul a fost criticat și de fostul șef al Ferrari Luca di Montezemolo.

„Sper să scoată calul cabrat de pe acea mașină”, a spus di Montezemolo, în marja unei conferințe de afaceri la Roma, potrivit Reuters.