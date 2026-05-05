Mașini de jumătate de milion de euro, pe șoselele din România. Cât costă cel mai scump Lamborghini înmatriculat în aprilie

Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, analizate de ProMotor, arată că în luna aprilie au fost înmatriculate mai multe modele din zona ultra-premium, inclusiv Lamborghini, Bentley, Ferrari sau Rolls-Royce, cu prețuri care depășesc frecvent 300.000 de euro.

Supercar hibrid de peste 1.000 de cai putere

Vârful clasamentului este ocupat de modelul Lamborghini Revuelto, pentru care un cumpărător din România a plătit aproximativ 520.000 de euro. Este cel mai scump Lamborghini înmatriculat în aprilie și, totodată, cel mai scump model din top.

Revuelto marchează o schimbare majoră pentru producătorul italian Lamborghini: păstrează motorul V12 aspirat, dar îl combină cu trei motoare electrice. Sistemul dezvoltă în total 1.015 cai putere, depășind performanțele multor modele consacrate din segmentul hypercar.

SUV-uri de lux și modele exclusiviste

Pe locul doi în clasament se află Rolls-Royce Cullinan Black Badge, un SUV de aproximativ 500.000 de euro, pentru care au fost înregistrate trei înmatriculări în aprilie. Modelul este echipat cu un motor V12 de 6,75 litri și este unul dintre cele mai exclusiviste SUV-uri din lume.

Podiumul este completat de Ferrari Purosangue, primul SUV din istoria producătorului italian, cu un preț de pornire de aproximativ 390.000 de euro. Modelul păstrează rețeta clasică Ferrari, cu un motor V12 aspirat.

Lamborghini, prezent cu mai multe modele în top

Pe lângă Revuelto, în clasament mai apar alte două modele Lamborghini, înmatriculate în România în aceeași lună.

Lamborghini Temerario, succesorul Huracán, pornește de la circa 300.000 de euro și ajunge la 920 de cai putere, iar Lamborghini Urus, SUV-ul mărcii, a fost cel mai des înmatriculat dintre modelele exotice, cu șase exemplare și un preț de peste 240.000 de euro.

Modele de top completează clasamentul

Lista este completată de modele precum Porsche 911 Turbo S, cu un preț de aproximativ 282.000 de euro, care rămâne unul dintre cele mai performante coupé-uri de serie, capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde.

În același segment al SUV-urilor de lux se regăsește și Bentley Bentayga Speed, evaluat la circa 254.000 de euro, un model orientat spre performanță, dar care păstrează standardele ridicate de confort ale mărcii britanice.

Topul este închis de Mercedes-Maybach GLS 600, cel mai accesibil model din clasament, cu un preț de pornire de aproximativ 206.000

Chiar dacă piața auto din România a înregistrat o ușoară creștere în aprilie, de aproximativ 2%, tendința anuală rămâne negativă. Segmentul mașinilor de lux se menține însă activ, susținut de un număr redus de clienți dispuși să plătească sume foarte mari pentru modele exclusiviste.