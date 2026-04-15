Șeful ITM București, Costel Grojdea, schimbat din funcție după scandalul Lamborghini

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole (PSD), a dispus încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București. Măsura intră în vigoare începând cu 16 aprilie 2026, iar Grojdea revine pe postul de inspector-șef la ITM Iași.

Conform documentului, prezentat prima data de G4media, încetează detașarea lui Costel Grojdea de la ITM Iași la conducerea temporară a ITM București. Ordinul prevede și obligația acestuia de a preda, în termen de trei zile, lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în perioada exercitării atribuțiilor la București.

Decizia vine în contextul controverselor apărute după publicația Mediaflux a arătat că șeful ITM București venea zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus, estimat la aproximativ 300.000 de euro. Potrivit Mediaflux, mașina ar fi fost achiziționată prin leasing de firma SC Nemo Wash SRL din Iași.

Într-o reacție pentru postul de televiziune Antena 3, miercuri, 15 aprilie, Costel Grojdea a susținut că automobilul nu îi aparține. „E a unui prieten din Iași. M-a rugat să-i fac revizia la București”, a declarat acesta.

Potrivit informațiilor publicate de presă, mașina figurează în actele firmei SC Nemo Wash SRL din Iași, companie asociată omului de afaceri Ovidiu Constantin Stan, patronul unui restaurant de lux. De asemenea, au apărut informații, neconfirmate încă, potrivit cărora leasingul ar fi fost achitat de o firmă care ar fi fost verificată în trecut de Grojdea, în perioada în care acesta conducea ITM Iași, fără ca inspectorii să constate nereguli.

Costel Grojdea ocupa anterior funcția de șef al ITM Iași, iar din aprilie 2026 fusese detașat la conducerea ITM București. În ultimele șase luni, el a coordonat în Capitală controalele privind respectarea legislației muncii, precum și normele de securitate și sănătate în muncă.

Potrivit ordinului de ministru, după încetarea detașării, Grojdea își reia activitatea în cadrul ITM Iași, unde beneficiază de un salariu de bază brut lunar de 14.722 de lei.