Prima pagină » Știri externe » Ce țări ar putea negocia pacea în Ucraina din partea Europei. România nu este pe lista lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă ceea ce ar putea fi o oportunitate pentru negocierile de pace. Zelenski vrea ca la discuții să participe și diplomați europeni și a nominalizat câteva țări care ar putea fi incluse.
Foto: X/Volodymyr Zelenskyy
Petru Mazilu
31 mai 2026, 20:27
Declarațiile au fost oferite duminică în timpul unui interviu acordat CBS News.

„Începând din decembrie 2025, Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă. În ianuarie 2026, am spus partenerilor noștri americani: Cred că există o fereastră de negociere, deoarece Rusia va pierde din ce în ce mai multe trupe în fiecare lună. Acum, ei nu pot ocupa mai mult teritoriu pe lună decât ceea ce noi eliberăm. Prin urmare, cred că trebuie să găsim o cale diplomatică – să ne așezăm și să discutăm – înainte de începutul următoarei ierni. Dar acest lucru depinde de presiunea internă asupra lui Putin din partea societății sale, precum și de presiunea sancțiunilor Statelor Unite și Europei asupra Rusiei”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ce țări sunt pe lista scurtă

Liderul ucrainean a menționat trei țări europene care ar putea participa la negocieri.

„Cine ar putea reprezenta Europa la negocieri? Există formatul E3 – Marea Britanie, Franța și Germania. Nu știu dacă acesta este cel mai bun format, dar cred că aceste țări ar putea fi negociatorii din partea Europei. Avem, de asemenea, parteneri de încredere din țările nordice ale Europei. Turcia a dorit întotdeauna să fie un intermediar și am avut anumite succese în ceea ce privește eliberarea prizonierilor noștri de război cu ajutorul lor”, a mai spus Zelenski.

Și alte țări ar putea participa la discuții.

„Cine va reprezenta, în cele din urmă, Europa? Aceasta trebuie să fie o decizie a Ucrainei și a Europei. Dar este la fel de important ca Rusia să fie pregătită pentru dialog și prezența Europei”, a precizat Volodimir Zelenski.

