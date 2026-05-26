Un expert recomandă trei destinații superbe și foarte ieftine pentru vacanța de vară, două sunt lângă România

Expertul în călătorii Simon Calder a recomandat trei destinații superbe și „foarte ieftine” trebuie neapărat vizitate la vară, potrivit Express. Este vorba despre Bulgaria, Muntenegru și Portugalia.

Conform expertului, Bulgaria este o bijuterie ascunsă și o destinație unde banii rămân în portofel.

„Le spunem tuturor de ani de zile că Bulgaria este o destinație de vacanță grozavă, despre cât de minunată este vremea, cât de plăcute sunt plajele cu nisip fin, hotelurile excelente și, bineînțeles, costul scăzut al vieții de acolo”, a transmis Simon Calder.

Expert: Muntenegru, o țară europeană frumoasă, dar subapreciată

El a recomandat și Muntenegru, o țară europeană frumoasă, dar subapreciată, cu o coastă uimitoare, parcuri naționale și orașe medievale. De asemenea, Muntenegru este una dintre cele mai ieftine destinații din Europa, potrivit unui studiu recent realizat de Jersey Island Holidays.

Cel mai popular loc de vacanță este Golful Kotor, descris ca „o bijuterie a Mediteranei”, plin de sate pescărești fermecătoare și priveliști frumoase. Pe Tripadvisor, un călător a spus că golful este unul dintre „cele mai frumoase locuri” pe care le-a văzut vreodată.

Un alt turist a spus că „Golful Kotor este șerpuitor și seamănă cu un fiord.” Kotor este situat în Marea Adriatică și a fost declarat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Frumusețea naturală este uimitoare, cu peisaje mediteraneene, munți și stânci pigmentate cu clădiri istorice, este descrierea făcută de unii turiști.

Recomandarea din vestul Europei

Simon Calder are și o recomandare privitoare la o destinație de vară populară, Portugalia este o țară superbă, cu orașe colorate și o coastă frumoasă, spune Simon Calder care recomandă Lisabona, Cascais, Estoril și Sintra.

„Îmi place Lisabona, una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei, și locurile de pe flancurile sale vestice – în special Cascais, Estoril și Sintra. Dar până acum nu m-am rătăcit spre sud, în Peninsula Setúbal: mult mai puțin cunoscută, dar plină de surprize. Încercați O Barbas – un restaurant uimitor cu fructe de mare cu vedere la Atlantic în Costa da Caparica; promontoriul sălbatic, vânt și atmosferic Espichel; și Setúbal în sine, un oraș somnoros și prietenos”, a precizat expertul în turism.