Eurovision: Alexandra Căpitănescu a obținut voturi de la public din toate țările participante

Alexandra Căpitănescu a obținut la concursul de sâmbătă seara 64 de voturi din partea juriilor și 232 din partea publicului.

În ceea ce privește juriile, doar Luxemburg i-a acordat româncei 12 puncte, adică maximul posibil. România a mai primit 8 puncte din partea juriului din Cehia, 7 din San Marino și 6 din Noervegia. Juriile care au mai acordat punctaje sunt: 5- Polonia, 3- Moldova, 5- Italia, 3- Ucraina, 3- Azerbaijan, 1- Portugalia, 2- Letonia, 2- Grecia, 4- Israel, 1- Danemarca, 1- Elveția și 1- Suedia.

Publicul a fost însă cel care a propulsat-o pe Alexandra Căpitănescu pe podiumul competiției.

Românca a obținut practic voturi din partea partea publicului din toate țările.

Cele mai multe puncte, 12, le-a obținut din partea moldovenilor.

Câte 10 puncte din partea publicului au venit din Luxemburg, Polonia, Italia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Bulgaria și Belgia. 8 puncte a primit România din partea publicului din Marea Britanie și Franța, iar câte 7 puncte din Cehia, Norvegia, Portugalia, Serbia, Georgia, Cipru și din restul lumii.

Cel mai mic punctaj din partea publicului a primit România din Germania, 1 punct, iar câte 3 puncte au fost acordate de publicul din Israel, Suedia, Muntenegru și Austria.